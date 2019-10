Ciclismo | niente Giro di California | Vaughters | ‘Bisogna pagare per chiudere le strade’

Ciclismo - niente Giro della California nel 2020 : la prestigiosa corsa americana annullata per motivi… economici : Gli organizzatori hanno ammesso come non verrà disputata l’edizione 2020 del Giro di California per motivi economici Il Giro di California 2020 non verrà disputato nel 2020, ad annunciarlo sono gli organizzatori della corsa americana del World Tour, rivelando come la causa sia da attribuire a problemi economici. Queste le parole di Kristin Klein, presidente dell’Amgen Tour of California e vice-presidente esecutivo di AEG ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : niente da fare per Elia Viviani - solo sesto nell’omnium. Mostruoso oro di Thomas : Una giornata tutt’altro che positiva. Elia Viviani torna per un attimo sulla terra dopo l’ennesimo capolavoro di qualche giorno fa, con la medaglia d’oro nell’eliminazione. La stanchezza di fine stagione (e anche qualche problema fisico) ovviamente si fa sentire per il fenomenale velocista tricolore: il campione olimpico dell’omnium non va oltre il sesto posto nella propria specialità agli Europei di Ciclismo su ...

Europei Ciclismo su Pista 2019 – Delusione Paternoster nell’Omnium - quinto posto e niente medaglia per l’azzurra : L’atleta italiana crolla letteralmente nello sprint, scendendo dal terzo al quinto posto nell’ultima prova dell’Omnium niente medaglia per Letizia Paternoster nell’Omnium femminile agli Europei di Ciclismo su Pista, in corso di svolgimento ad Apeldoorn, in Olanda. L’atleta italiana dilapida il terzo posto posto ottenuto al termine dell’eliminazione, scendendo in quinta piazza dopo lo sprint, ultima e ...

Ciclismo – Bahrain-Merida - niente rinnovo per Domenico Pozzovivo : il ciclista recupererà dall’incidente come free agent : La Bahrain-Merida ha deciso di non rinnovare il contratto di Domenico Pozzovivo: il ciclista italiano recupererà dall’incidnete come free agent Dopo due stagioni passate con la maglia della Bahrain-Merida, Domenico Pozzovivo si ritrova senza contratto. Il ciclista lucano, che il prossimo 30 novembre compirà 37 anni, è stato messo al corrente della volontà del team di non proseguire il rispettivo rapporto professionale. Pozzovivo, in ...

Ciclismo - Peter Sagan : “Niente mountain bike alle Olimpiadi di Tokyo 2020” : A Rio 2016 il tentativo era stato fatto, purtroppo però con un po’ di sfortuna è andato male. Non ci sarà Peter Sagan nella prova della mountain bike alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il fenomeno slovacco infatti ha deciso di non partecipare nel fuori strada nell’appuntamento a Cinque Cerchi. A dichiararlo è stato proprio il tre volte campione del mondo su strada in un’intervista rilasciata al quotidiano olandese Algemeen ...