Chiaramente Visibili Dallo Spazio è il nuovo album di Biagio Antonacci atteso a novembre

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Ildi. Dopo settimane di attesa, e di indiscrezioni, l'artista di Rozzano squarcia il velo sulle novità che riguardano il suo ritorno e annuncia il titolo del prossimo disco che è stato registrato in queste settimane, comprese quelle che ha dedicato al tour congiunto con Laura Pausini. Noto anche il primo singolo, quello con il quale ha deciso di aprire la nuova era discografica che lo riguarda e che arriverà in radio a cominciare dal 15prossimo e che prenderà il titolo di Ci Siamo Capiti Male. L'è già in preorder dal 31 ottobre, mentre la data di uscita ufficiale è fissata per il 29rappresenta la nuova prova sulla lunga distanza di, che torna sul mercato discografico a due anni dal rilascio di Dediche E Manie che anticipò con l'uscita di ...

BiagioAntonacci : “Chiaramente visibili dallo spazio” un giorno come tanti, ma la luce è diversa. Il nuovo album dal 29 novembre e in… - soloRossana : RT @BiagioAntonacci: “Chiaramente visibili dallo spazio” un giorno come tanti, ma la luce è diversa. Il nuovo album dal 29 novembre e in pr… - bar_bott : @BiagioAntonacci “Chiaramente visibili dallo spazio” woooow ???????? -