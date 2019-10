Chi è Alessandra Cataldo | la fidanzata riservatissima di Morgan | foto

Chi è Alessandra Cataldo - la compagna di Morgan : Alessandra Cataldo è la compagna di Morgan, accanto al cantante da circa tre anni. Riservata e allergica ai gossip, la donna ha coltivato il suo sentimento per l’ex leader dei Bluvertigo lontano dai riflettori. La loro storia d’amore è stata vissuta nel più stretto riserbo e anche Marco Castoldi non ha mai voluto rispondere alle domande sulla fidanzata. Classe 1972, Morgan ha alle spalle due relazioni importanti da cui sono nate le ...

Morgan di nuovo papà - la compagna Alessandra sarebbe incinta di un masChietto : Gli ultimi mesi per Morgan non sono stati affatto semplici. La vicenda dello sfratto dalla sua casa di Monza ha riempito pagine di giornali e intere mezz’ore nei talk show nostrani. Ora, però, per il tormentato cantautore ed ex leader dei Bluvertigo potrebbe arrivare una grande gioia: un figlio. Morgan ha già due figlie Il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 30 ottobre infatti avanza l’ipotesi che Alessandra, la donna che ...

Alessandra Appiano - la commozione di Rita Dalla Chiesa : “Non mi hai dato la possibilità di salvarti” : “Sono un giornalista ma non sono qui come giornalista, sono qui come marito di una donna fantastica che per venticinque anni è stata al mio fianco, è stata la mia compagna di vita”, Nanni Delbecchi è salito sul podio di Italia Sì per raccontare quanto accaduto a sua moglie Alessandra Appiano. Scrittrice, giornalista e autrice televisiva morta suicida il 3 giugno 2018 mentre era ricoverata per depressione all’ospedale Turro San ...

Rita Dalla Chiesa si commuove a Italia Sì parlando di Alessandra Appiano : Momento di forte commozione per Rita Dalla Chiesa: la conduttrice, per anni colonna di Forum, è ospite fissa Dalla scorsa stagione televisiva di Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Marco Liorni.In studio era ospite Nanni Delbecchi, marito della giornalista e scrittrice Alessandra Appiano, morta suicida l'anno scorso mentre era ricoverata per depressione in un ospedale di Milano. La presentatrice ha parlato così della sua ...

Rita Dalla Chiesa in lacrime a Italia Sì : “Alessandra Appiano - potevamo salvarti!” : Italia Sì oggi, Rita Dalla Chiesa piange ricordando Alessandra Appiano Rita Dalla Chiesa non è riuscita a trattenere le lacrime quando si è parlato di Alessandra Appiano a Italia Sì, una sua grande amica che è venuta a mancare un anno fa. Il marito Nanni Delbecchi ha preso parte al programma condotto da Marco Liorni […] L'articolo Rita Dalla Chiesa in lacrime a Italia Sì: “Alessandra Appiano, potevamo salvarti!” proviene da ...

Alessandra Ghisleri - sondaggio sulla fiducia nel governo : FrancesChini primo - male Di Maio : Non bene l'indice di fiducia nel governo Conte bis. Rispetto alle cifre conquistate quando al governo c'era Matteo Salvini, quelle registrate ora sono nettamente inferiori. E' quanto emerge dal sondaggio Minister Monitor realizzato su un campione di 1000 persone da Alessandra Ghisleri, direttrice di

Alessandra Ghisleri - sondaggio segreto : perché il Conte bis risChia di fare la fine del Conte uno. E Renzi... : Il Conte bis rischia di fare la fine del Conte uno. O apre le ali e decolla o rischia di precipitare. Lo dimostrano anche i dati della regina dei sondaggi Alessandra Ghisleri riportati da Augusto Minzolini: "Mentre la somma dei partiti che compongono la maggioranza arriva al 43%, tutti gli indici di

Tale e Quale Show puntata 11 ottobre : Lidia SChillaci è Alessandra Amoroso con “Comunque andare” (VIDEO) : Tale e Quale Show puntata 11 ottobre: Lidia Schillaci canta “Comunque Andare” e diventa Alessandra Amoroso. Ecco il video. Ieri è andato in onda l’appuntamento con la gara di Tale e Quale Show il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, sempre in diretta, venerdì 11 ottobre, dalle 21.25, dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Clicca qui per il vincitore della puntata di ...

Alessandra Ghisleri - alle urne anche i 16enni? Ecco per Chi voterebbero - le previsioni della sondaggista : Le forze politiche sembrano d'accordo. Ma la domanda è: chi voterebbero i sedicenni italiani, se potessero? Enrico Letta, tornato in auge da qualche tempo, ha proposto una riforma costituzionale per far votare i 16enni, Lega e M5s si sono detti subito d'accordo. Anzi, Lega e M5s hanno rivendicato co

Maria Elena BosChi - Alessandra Ghisleri : "Ora è un'operazione di palazzo. Renzi deve entrare nel Paese reale" : "Quando si lascia una comunità per cui mi sono impegnata tanto, un po' dispiace. Però prevale più il senso di libertà, non di liberazione, di poter dire quello che si pensa, nell'essere fuori dalla logica delle correnti che stanno rovinando il Partito democratico", dice Maria Elena Boschi intervista

Alessandra Ghisleri a Omnibus : "Giallorossi come Berlusconi con Tremonti - ecco cosa risChiano" : "Le persone scongiurano l'aumentano dell'Iva, ma il tema vero è la credibilità con cui viene narrato". Alessandra Ghisleri parla della manovra economica e della dialettica del governo giallo-rosso: "La cosa importante sarebbe far capire alle persone quali sono i vantaggi, come aumenterà o non aument

Alessandra Ghisleri inChioda Matteo Renzi : "Si è collocato al centro del Parlamento - non della gente" : Ospite in studio a L'aria che tira di Myrta Merlino ecco Matteo Renzi, il protagonista politico delle ultime settimane fa capolino a La7. Va da sé, anche il dibattito che segue è tutto su di lui. E la Merlino interroga Alessandra Ghisleri, la sondaggista che non sbaglia mai: "Ma esiste questo centro