Champions League | Atalanta-Manchester City in tv su Sky mercoledì 6 novembre

Dinamo Sassari-Ostenda oggi - Champions League basket 2019-2020 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si gioca stasera alle 20.30 al PalaSerradimigni la partita del gruppo A tra Banco di Sardegna Sassari e il Filou Ostenda valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2019-2020. Le due squadre hanno entrambe una vittoria e una sconfitta nel proprio girone: i sardi di Gianmarco Pozzecco hanno prima battuto in casa i lituani del Lietkabelis Panevezys per 79-78 e poi perso contro ...

Digione-Brindisi - Champions League basket 2019-2020 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : L’Happy Casa Brindisi si reca a Digione, per la terza partita di basketball Champions League, in cerca di riscatto dopo la larghissima sconfitta subita, in campionato, sul campo di Varese. I pugliesi, dopo aver vinto di uno in casa contro Bonn settimana scorsa, andranno a caccia del loro secondo successo europeo stagionale, contro un avversario particolarmente in forma. Digione, infatti, dal 17 di settembre ad oggi ha perso solo una volta ...

Calcio femminile : l’Italia candida l’Allianz Stadium per la finale di Champions League 2022 o 2023 : Oggi la FIGC ha trasmesso alla UEFA il dossier con il quale si candida ad ospitare la finale della Champions League femminile 2022 o 2023 in quel di Torino, all’Allianz Stadium, casa della Juventus. C’è attesa nella decisione della federazione europea: il verdetto arriverà il 2 marzo 2020. Se dovesse arrivare il sì sarebbe la seconda volta nella storia per la manifestazione in Italia: la prima era stata il 26 maggio 2016 allo stadio ...

Basket - Champions League 2019-2020 : Sassari e Brindisi a caccia di una vittoria nella terza giornata : Tornano in campo domani il Banco di Sardegna Sassari e l’Happy Casa Brindisi per la terza giornata della Basketball Champions League 2019-2020. I sardi saranno impegnati in casa contro i belgi del Filou Ostende, mentre i pugliesi faranno visita ai francesi del JDA Dijon. La Dinamo vuole ritornare subito alla vittoria in campo europeo dopo la sconfitta in Turchia contro il Turk Telekom. La squadra di Gianmarco Pozzecco sta ...

Il Cagliari vola - il Casteddu vede l’Europa 30 anni dopo l’ultima volta : il grande sogno è la Champions League : Ma quasi quasi, un pensierino si potrebbe anche fare. In un campionato in cui per la corsa all’Europa nessuno ha ancora ingranato la marcia giusta, chissà che il Cagliari non possa diventare una seria concorrente. I tifosi rossoblu sono tornati a sognare, la squadra costruita quest’anno può davvero regalarsi soddisfazioni. E infatti la Champions League è lì, a soli due punti. La vittoria in casa del Napoli, il pareggio ...

Borussia Dortmund-Inter in tv - ritorno di Champions League in chiaro il 5 novembre : L’Inter si è imposta per 2-0 a San Siro contro il Borussia Dortmund di Lucien Favre, grazie alle reti di Lautaro Martínez e Antonio Candreva. Nella 4ª giornata della fase a gironi della Champions League si rinnoverà la sfida tra i due club, ma stavolta si giocherà al BVB Stadion. L’appuntamento in Germania sarà fissato per martedì 5 novembre 2019 alle ore 21.00. I nerazzurri cercheranno di fare risultato, dopo aver ottenuto la prima vittoria nel ...

Pallavolo - CEV Champions League – Derby evitato : sorteggiati i Gironi : CEV Champions League: sorteggiati i Gironi, evitato il Derby. Igor e Carraro Imoco teste di serie, Scandicci pesca il Vakifbank Si è tenuto a Sofia, in Bulgaria, nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre, il sorteggio della fase a Gironi della CEV Champions League Volley 2020. Tre squadre italiane ai nastri di partenza: Igor Gorgonzola Novara, detentrice del titolo; Carraro Imoco Conegliano, sul podio nelle ultime tre edizioni della ...

Volley - Champions League 2019-2020 : sorteggiati i gironi. Derby Civitanova-Trento - Perugia fortunata : A Sòfia (Bulgaria) sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2019-2020 di Volley maschile, al massimo torneo europeo parteciperanno 20 squadre che sono state suddivise in cinque gruppi da quattro formazioni ciascuno: le vincitrici di ogni raggruppamento e le tre migliori seconde classificate accederanno ai quarti di finale che si disputeranno in andata e ritorno proprio come le semifinali mentre l’atto conclusivo sarà in ...

Champions League - quarta giornata in tv : Canale 5 trasmetterà Inter-Borussia Dortmund : La 4^ giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020, in programma per il 5 e 6 novembre, sarà importante per decidere il passaggio del turno e le squadre italiane saranno impegnate in scontri che si preannunciano decisivi. L'incontro che Canale 5 trasmetterà in chiaro vedrà sfidarsi Borussia Dortmund e Inter. L'incontro si disputerà in Germania nell'arena del Dortmund nella serata di martedì 5 novembre 2019 Tutte le altre partite ...

Diritti Tv - la UEFA Champions League sbarca in Indonesia : Champions League Diritti Tv Indonesia – Gli appassionati di calcio in Indonesia potranno finalmente seguire in diretta le gare di UEFA Champions League e UEFA Europa League 2019/2020, grazie a una nuova partnership formata dal gruppo Surya Citra Media (SCM), il provider satellitare Nex Parabola e l’operatore SES. L’accordo conferisce a SCM i Diritti di […] L'articolo Diritti Tv, la UEFA Champions League sbarca in Indonesia è stato ...

I numeri del Napoli in Champions League : Come già segnalato da Opta e da Il Napolista, il Napoli chiude per la prima volta nella sua storia un girone di andata di Champions League a 7 punti. Ma è solo una delle statistiche positive di questa terza giornata europea. Gli azzurri non vincevano in trasferta in una gara dei gironi di Champions dal 6 dicembre 2016 (Benfica-Napoli 1-2). Nella sua storia dei gruppi di Champions, il Napoli in precedenza aveva vinto solo 3 volte fuori casa ...

L'Inter batte il Borussia Dortmund 2-0 e si rilancia nel girone di Champions League : L'Inter di Antonio Conte continua a stupire tutti e, anche se con un pizzico di sofferenza, batte il Borussia Dortmund per 2-0 nella terza giornata dei gironi di Champions League. I nerazzurri giocano un bellissimo primo tempo, dominando per lunghi tratti, trovando il vantaggio con Lautaro Martinez e rischiando qualcosa solo nel finale, quando ci pensa Handanovic a tenere la porta inviolata. Mentre nel secondo tempo sono i tedeschi a mettere ...