Champions | le immagini del pallone della finale di Istanbul

Champions League 2019/20 : Inter e Napoli alle 21 su Sky. Immagini in chiaro su Italia 1 in seconda serata : Lautaro Martinez Dopo la serata di ieri, la terza giornata della Uefa Champions League 2019/20 continua con gli impegni di Inter e Napoli, rispettivamente in casa contro il Borussia Dortmund e in trasferta sul campo del Salisburgo. Le due partite, così come tutte le altre in programma, sono trasmesse in esclusiva sui canali Sky. Champions League in tv: le partite di mercoledì 23 ottobre 2019 La terza giornata della fase a gironi di Champions ...

Champions League 2019/20 : Genk-Napoli e Barcellona-Inter su Sky. Immagini in chiaro su Italia 1 in seconda serata : Conte La due-giorni di Uefa Champions League 2019/20 continua con gli impegni di Napoli e Inter, in trasferta rispettivamente sul campo del Genk e su quello del Barcellona. Le due partite, così come tutte le altre in programma, sono trasmesse in esclusiva su Sky. Champions League in tv: le partite di mercoledì 2 ottobre 2019 La seconda giornata della fase a gironi di Champions League si completa questa sera con le partite valevoli nei gruppi E ...