Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Maiolati, 24 gennaio 1851 – Il bel tessuto azzurro della coperta e del baldacchino ricordava un cielo primaverile in contrasto con il corpo esangue che giaceva su quel letto di morte. Il volto scavato, le palpebre serrate,sembrava respirare con sempre maggiore difficoltà.gli stringeva la mano scarna tra le sue, come se quel contatto potesse trasmettergli energia: sperava ancora che suo marito trovasse la forza di riprendersi.Tuttavia, la verità si mostrava senza veli davanti ai suoi occhi stanchi:, colui che unanimemente era considerato il piùcompositore d’Europa, era ormai ridotto a un misero ammasso di ossa provato dalla vecchiaia e dalla polmonite.ebbe un moto di stizza. Se non fosse stato così incosciente! Se non gli fosse balenato in mente, nel giorno dell’Epifania, di capeggiare ...

HuffPostItalia : Celeste Erard, il grande amore di Gaspare Spontini - chiagiac : Avete mai visitato i luoghi spontiniani? Si parte dal bellissimo Parco Celeste Erard, per poi visitare il Museo Gas… -