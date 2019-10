Fonte : wired

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)laha dominato la Russia del XVIII secolo diventando una delle imperatrici più potenti e ammirate dell’epoca; l’hanno impersonata sulschermo “divine” del calibro di Marlene Dietrich e Bette Davis e adesso tocca a un’altra eccezionale interprete come Helen Mirren.la, la nuova produzione Sky / Hbo che debutta il 1° novembre su Sky Atlantic e Now Tv, si rifà al trend dei period drama declinati in biografie di regine e principesse. La regnante di origini tedesche che detronizzò e costrinse ad abdicare il marito (e ne ordinò, forse, l’omicidio) – il debole e meschino Pietro III – dopo appena sei mesi dalla sua incoronazione è un personaggio intrigante, la figura di unaconsegnata appena sedicenne a un Paese straniero di cui non conosceva la lingua e data in sposa a un uomo aggressivo e inetto. Quella presentata nella miniserie in ...

MilanoCitExpo : Caterina la Grande indaga il cuore ma ignora la mente di una donna che ha fatto la storia… - simonamelani : A novembre: - this is us - caterina la grande - the crown - victoria (che in realtà è un recupero di ottobre) Come… - Ezioy : PROFEZIE DELLA BEATA CATERINA EMMERICH #Gesù #Via #Verità #Vita #Salvezza Vedo il Santo Padre in grande angoscia… -