Castelnuovo di Porto | arrestato 58enne per violenza domestica

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Roma – Adiuna donna è scapata di casa e, una volta preso coraggio, ha denunciato ai Carabinieri della Compagnia di Bracciano le violenze domestiche subite dal marito, un cittadino italiano. L’ultima aggressione sarebbe scoppiata per futili motivi all’interno dell’appartamento dove la coppia vive. La vittima, dopo essere riuscita a scappare di casa, ha allertato i Carabinieri. Prontamente intervenuti, i militari hanno bloccato l’aggressore, che nel frattempo continuava ad insultare la moglie. L’uomo,, è stato condotto presso il carcere di Rebibbia. ù L'articolodiperproviene da RomaDailyNews.

