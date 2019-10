Casamonica – Le mani su Roma | Nello Trocchia racconta sul Nove i crimini del clan

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)“Se non ci si vive è difficile immaginarlo. Non si pensa possano esistere in una città reale zone completamente franche“. Ci sarà anche la testimonianza di Virginia Raggi nel reportage– Lesu, realizzato dal giornalistaper il canalee in onda in prima tv in due appuntamenti: do, giovedì 31 ottobre, e lunedì 4mbre alle 21.25. Il documentario racconterà la vita di unche condiziona da anni la Capitale e che – denuncia lo stesso– “ha puntato tutto sulla violenza e ha costruito un impero con l’usura e il traffico di droga“. Il reportage è stato realizzato con il contributo di materiale inedito, che riguarda gli audio delle intercettazioni riferite alle operazioni antimafia Gramigna e Brasile low cost, quest’ultima in particolare sul mondo del narcotraffico ...

