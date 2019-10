“Casamonica | le mani su Roma” | nel reportage sul Nove anche un racconto della sindaca

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) “C’è un clan che ha puntato tutto sulla violenza e ha costruito un impero con l’usura e il traffico di droga. Un clan che sguazza nell’oro, che parla una lingua in codice difficile da capire, che si regge sui vincoli familiari. Sono i Casamonica”. Il giornalista Nello Trocchia introduce così– Lesuin due parti in prima tv giovedì 31 ottobre e lunedì 4mbre alle 21:25 in esclusiva sulper raccontare un clan che condiziona da anni la vitaCapitale, che in alcune occasioni di confronto televisivo ha colpito per l’estetica e la dialettica greve ma è in realtà un’organizzazione dall’identità profonda. Trocchia compie un viaggio nel crimine romano incontrando le vittime, i complici e i capi dei Casamonica ancora in libertà. Scritto insieme alla giornalista Carmen Vogani, il documentario haun capitolo inedito sulle entrature dei ...

