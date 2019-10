Cartabianca | Mauro Corona | L' Umbria è la cartina di tornasole di quello che può

Cartabianca - Mauro Corona a Bianca Berlinguer : "Quanto durerà questo governo" : "La mossa di tagliare i parlamentari non è demagogica ma furba". Mauro Corona, ospite di Bianca Berlinguer a CartaBianca, su Rai tre, commenta così la riforma del Parlamento: "Hanno fatto vedere agli italiani che mantengono le promesse. Non essendo un mago, mi ero affidato a Matteo Salvini che dicev

Io e te - Bianca Berlinguer svela su Cartabianca : 'Mauro Corona ci sarà' : Oggi, giovedì 5 settembre, Bianca Berlinguer, giornalista e conduttrice di CartaBianca è stata ospitata da Pierluigi Diaco nel salotto pomeridiano di Io e te in onda su Rai 1. Con lei si è iniziato a parlare proprio di lavoro e della carriera di giornalista televisiva svelando che non ha mai scritto nulla "a tavolino" ma che prima di andare in onda si informa, si documenta e si prepara le domande per gli ospiti e poi lascia che tutto accada ...

#Cartabianca - Mauro Corona presente dalla seconda puntata : UPDATE ORE 23.30 - Nel corso della prima puntata di #Cartabianca è la conduttrice Bianca Berlinguer a chiarire la situazione di Mauro Corona: "Non avete visto Mauro Corona stasera, ma per i tanti che lo apprezzano, dal 10 settembre, dalla prossima puntata, Mauro Corona tornerà nostro ospite. Così sentiremo cosa pensa di quello che è successo questa estate". Mauro Corona non c’è. Il nome dello scrittore non compare nell’elenco degli ...

Torna Cartabianca e Mauro Corona non c'è. Lo scrittore assente dall'elenco degli ospiti : Mauro Corona non c’è. Il nome dello scrittore non compare nell’elenco degli ospiti della prima puntata di Cartabianca, che riprende martedì 3 settembre per affrontare le fasi cruciali della nascita del nuovo governo a guida Cinque Stelle-Pd.Bianca Berlinguer avrà come ospiti Gianrico Carofiglio, Alessandro Giuli, Mario Giordano, Andrea Scanzi, Giordano Riello, Oliviero Toscani, Ivano Marescotti, Pierluigi Bersani, Manlio Di Stefano, Marco ...

Cartabianca - Bianca Berlinguer torna in tv : il mistero su Mauro Corona : La crisi politica anticipa anche il ritorno di CartaBianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rai 2. La prima puntata andrà in onda questa sera, martedì 3 settembre, su Rai 3. Protagonista in assoluto la politica italiana con tanti ospiti e opinionisti in studio. Il grande dilemma riguar

Sono stato epurato! Mauro Corona contro Cartabianca : Ospite di “Un giorno da pecora”, lo scrittore alpinista critica ancora il talk ma “apre” alla Berlinguer: “Le voglio bene e vorrei chiederle scusa in pubblico”. Non accenna a finire la querelle tra Mauro Corona e CartaBianca. Dopo il polemico addio dello scrittore alpinista al programma, arrivato tramite una discussa intervista concessa a FQMagazine, Bianca Berlinguer ha “licenziato” in diretta l’opinionista nel corso della ...

Non vedo l’ora che finisca! Lo sfogo di Mauro Corona a Cartabianca : Mauro Corona si è stancato di Cartabianca, il programma della Berlinguer: meglio le montagne e meglio i libri. Intervistato da Giulio Pasqui del Fattoquotidiano.it, Corona, che è alpinista, scrittore e scultore insieme, tira le somme della stagione oramai agli sgoccioli. Nata per caso, l’esperienza con Bianca Berlinguer sembra essere arrivata a una conclusione. Corona, che non risparmia severe critiche alla conduzione del programma, non ha ...