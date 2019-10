Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Dove vederein Tv e streaming – Mentre la Serie A è impegnata con il turno infrasettimanale, in Inghilterra è tempo degli ottavi di finale della EFL Cup, nota comeCup per ragioni di sponsorizzazione. Tra le sfide di questa sera anche il big match, che metterà di fronte … L'articoloCup,insu

FinancialSs : Carabao Cup, Chelsea-Manchester United in diretta su DAZN #calcio #finanza - ErsinOz8 : @Arsenal @LFC @Carabao_Cup Martinelli do a baptista - ClockEndItalia : ?????? IT'S M A T C H D A Y! ?????? Stasera si va in campo ad Anfield per la @Carabao_Cup, purtroppo niente dirett… -