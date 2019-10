Capelli nerissimi | faccia bianca | labbra color sangue | la foto di Kate Moss travestita da

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)irriconoscibile: nelle immagini pubblicate dal settimanale Chi la super top model non sembra lei. Era una ragazzina magrissima, acerba, bella ed è diventata una modella che si è affermata in breve come una delle più amate al mondo. Non è di certo tra le donne più belle al mondo (che c’entra, è bellissima) maha carattere. È sicura di sé, maliziosa, si mangia l’obiettivo, le sta bene qualunque cosa indossi, ha stile da vendere. E sono questi i tratti che ti rendono un’icona. Non solo la bellezza dunque. Da sempre bella e perfetta,, che ha avuto una vita molto movimentata e non proprio tranquilla, ama Halloween e i travestimenti. Di lei sapevamo tutto. Ma questa cosa proprio non la potevamo immaginare. E invece tutti gli anniama stupire gli altri travestendosi in modi improbabili. E soprattutto in modo che nessuno la riconosca. Le ultimepubblicate ...

annaagalaxy : RT @IngDrama: Che bello che è?? Poi ha i capelli nerissimi ?? - servndxpity : RT @IngDrama: Che bello che è?? Poi ha i capelli nerissimi ?? - IngDrama : Che bello che è?? Poi ha i capelli nerissimi ?? -