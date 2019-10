Caos Tari a Ragusa | tanto per cambiare

L'Oroscopo di domani 30 ottobre e classifica : Caos per Leone - rinnovamenti per Sagittario : L'Oroscopo di domani, mercoledì 30 ottobre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Alla vigilia di Halloween ci saranno tante cose da fare. Tra lavori di casa e d'ufficio, la giornata volerà via in un baleno. Non mancheranno attimi di stanchezza, ma saranno frequenti anche i momenti di allegria e di compagnia. Ci sarà da fare chiarezza su determinate situazioni ed anche la parte economica avrà una sua importanza. Approfondiamo quindi le ...

Cecilia - studentessa italiana volontaria in Siria : “Qui è il Caos - la Turchia attacca pure le dighe” : Cecilia, una studentessa di medicina di 23 anni, si trova a Qamishlo, nel nord-est della Siria, dove lavora come coordinatrice sanitaria per una Ong. Fanpage.it l’ha intervista per conoscere la situazione sul terreno dopo l’attacco dell’esercito turco sulle città curde. "Si prospetta un genocidio", avverte Cecilia.Continua a leggere

Caos rifiuti a Roma - l'attivista grillino Zaghis alla guida di Ama. I medici : «Rischio emergenza sanitaria» : l'Ordine dei medici a lanciare l'allarme: bisogna fare di tutto per evitare che l'immondizia si accumuli in particolare «nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici»

Caos rifiuti a Roma - l'attivista grillino Zaghis alla guida di Ama. I medici : «Rischio emergenza sanitaria» : l'Ordine dei medici a lanciare l'allarme: bisogna fare di tutto per evitare che l'immondizia si accumuli in particolare «nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici»

Caos rifiuti a Roma - l'ordine dei medici lancia l'allarme : «Subito una soluzione o è emergenza sanitaria» : Bisogna trovare una soluzione al più presto per il problema dei rifiuti di Roma, altrimenti «si rischia l'emergenza sanitaria». È l'allarme lanciato dall'ordine...

Elisabetta Trenta fatta fuori dai sottosegretari - fonti parlamentari : "Veto dal Quirinale". Caos istituzionale : La trombata eccellente è lei, Elisabetta Trenta. Era data per certa come viciministro al Viminale, un vero schiaffo a Matteo Salvini con cui, da titolare alla Difesa, era entrata in guerra sulla questione migranti nelle ultime settimane del morente governo M5s-Lega. Leggi anche: "Nessun toscano nel