Campania ultima in Italia per gli asili nido E ad Avellino non ce n’è nemmeno uno

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Laè la peggiore regione d’per. Con un record: adnon ci sonocomunali. Il dato, estrapolato da un’indagine pubblicata oggi da Cittadinanzattiva, sottolinea un trend negativo: il tasso di povertà educativa della regione è addirittura in aumento. Se la percentuale di copertura dia livello nazionale è pari al 21,7% della potenziale utenza (cioé i bambini sotto i 3 anni), inla percentuale sprofonda al 6,7%: ultimi dietro anche a Calabria, Sicilia, Puglia e Bcata. Il dato ulteriormente sconfortante è che nonostante il gap le rette invece aumentano. Inuna famiglia con un solo figlio spende 274 euro al mese per il(+5,2% rispetto al 2018). La media nazionale è di 303 euro a famiglia. La provincia di Benevento è la più cara (350 euro), quella di Napoli la più economica (197 euro). Mentre...

