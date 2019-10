Cambiamenti climatici | “a rischio anche la stabilità del sistema finanziario”

L’ultimo paradosso della lotta ai Cambiamenti climatici - per un futuro green aumenterà la domanda di metalli e quindi cresceranno le emissioni : Le fonti green di energia sono spesso considerate un elemento fondamentale per ridurre le emissioni di carbonio nell’atmosfera e far così fronte ai cambiamenti climatici, eppure un nuovo studio della Banca Mondiale mette in luce un grande paradosso legato a questo tema. “Gli scenari sul clima e sui gas serra solitamente prestano scarsa attenzione alle implicazioni dei metalli necessari per realizzare un futuro con basse/zero emissioni di ...

Un anno fa la tempesta che sconvolse l’Italia : “Ricordiamo le vittime. Impegniamoci per il Piano di adattamento ai Cambiamenti climatici” : “Un anno fa, dal 29 ottobre al 4 novembre 2018, una vera e propria tempesta tropicale sconvolse il Paese, dalla Liguria alla Sicilia, da Belluno a Capo Rizzuto, provocando 37 vittime. Così come ricordiamo i drammatici eventi dei terremoti e delle alluvioni, è importante non sottovalutare la gravità dei nuovi fenomeni dovuti al cambiamento climatico. Occorre approvare rapidamente il Piano nazionale di adattamento e la dichiarazione di emergenza ...

Cambiamenti climatici e riscaldamento domestico : chi ha detto che non ci sono più le mezze stagioni? : Le conseguenze dei Cambiamenti climatici sono sempre più evidenti e nonostante all’interno della comunità scientifica non sembrino più esserci dubbi sul fatto che siano direttamente riconducibili alle emissioni di gas serra prodotte dalle attività antropiche, le azioni concrete volte a contrastare efficacemente i rischi sono ancora scarse. Negli ultimi anni il riscaldamento globale ha determinato un sensibile innalzamento delle temperature ...

Salute : i Cambiamenti climatici minacciano la fertilità maschile : In occasione del 2° Congresso nazionale natura ambiente alimentazione uomo (Nau) della Società Italiana di andrologia (Sia), che si è appena concluso a Frascati, sono stati presentati i dati più aggiornati sul calo della fertilità maschile. “Il numero medio degli spermatozoi degli uomini oggi è dimezzato rispetto a quarant’anni fa – spiegano gli andrologi – e un italiano su dieci è ormai infertile, oltre che ...

Giornalismo - i finalisti del Premio Morrione a Torino per parlare di Cambiamenti climatici : Le quattro inchieste finaliste dell'ottava edizione del Premio Morrione, che si concluderà questa sera a Torino, interamente dedicata al tema dei cambiamenti climatici. Undici gli under 30 che hanno presentato il proprio lavoro alla Scuola Holden: i vincitori avranno la possibilità di vedere il proprio lavoro diffuso su RaiNews.Continua a leggere

I Cambiamenti climatici rendono più difficile la lotta alle malattie : I cambiamenti climatici stanno gia’ rendendo piu’ difficile la lotta ad alcune malattie infettive, soprattutto la malaria. Lo ha affermato Peter Sands, il direttore esecutivo del Fondo Globale contro Hiv, Tb e malaria, durante un incontro con i giornalisti, in cui ha ribadito che il problema potrebbe rendere impossibile raggiungere gli obiettivi di eradicazione delle tre malattie entro il 2030. Il problema piu’ grave, ha ...

Cambiamenti climatici - opportunità - comunicazione e rischi : la scienza protagonista a Trento : La Società Italiana per le Scienze del Clima (SISC) ha scelto Trento per la Settima edizione della sua Conferenza annuale. Una scelta che si rivolge a un territorio che è protagonista nella ricerca, e che è stato segnato lo scorso anno dalla tempesta Vaia. I lavori si sono aperti con i saluti del presidente della SISC Silvio Gualdi, del coordinatore scientifico del Tavolo del Clima Roberto Barbiero, e per la Provincia autonoma di Trento della ...

Giornalismo - torna il Premio Morrione : a Torino le migliori inchieste sui Cambiamenti climatici : Il Premio Roberto Morrione torna a Torino dal 24 al 26 ottobre: in programma nel capoluogo piemontese tre giornate di premiazione delle migliori inchieste sul tema legato ai cambiamenti climatici, che questa volta saranno esaminati attraverso lo speciale filtro del Giornalismo investigativo: ecco il programma di questa ottava edizione della kermesse, di cui Fanpage.it è partner.Continua a leggere

Il 25 ottobre torna Climathon - l’hackathon mondiale sui Cambiamenti climatici : Venerdì 25 torna Climathon, l’hackathon mondiale sui cambiamenti climatici che, come ogni anno, si svolgerà per 24 ore consecutive. L’iniziativa è promossa da EIT Climate-KIC, la community europea di aziende, enti locali, istituti di ricerca, università e associazioni che promuove l’innovazione tecnologica e di processo contro il clima che cambia. Giunto alla sua quinta edizione, Climathon annovera ben 13 città italiane, che hanno lanciato ...

Le malattie che dobbiamo temere a causa dei Cambiamenti climatici : (foto: D-Keine/Getty Images) Lente ma inesorabili, la temperature sulla Terra continuano a salire. E se le nazioni del mondo non rinnoveranno gli sforzi per contrastare i cambiamenti climatici indotti dalle attività umane, le conseguenze si faranno sentire un po’ ovunque: migrazioni, danni all’economia, all’ambiente e alla salute. In quest’ultimo campo, i pericoli non riguardano solamente gli effetti diretti dei cambiamenti climatici, come ...

La scienza italiana e la ricerca sui Cambiamenti climatici : rischi - sfide e soluzioni : Il titolo è in inglese, perché questa è la lingua della ricerca scientifica che nasce da collaborazioni internazionali, e sta ad indicare un’iniziativa che a partire dal confronto della comunità scientifica italiana sui cambiamenti climatici, si rivolge alla società nel suo complesso. “ClimRisk19 | Climate Risk: implications for ecosystem services and society, challenges, solutions” è dunque il titolo della Conferenza che si aprirà presso la ...

Attivisti contro i Cambiamenti climatici bloccano il traffico - un uomo perde la testa e li aggredisce : Un gruppo di Attivisti contro il surriscaldamento climatico aggrediti da un uomo mentre protestano in strada. È successo a San Francisco ad alcuni manifestanti di Extinction Rebellion, che stavano bloccando il traffico, a un incrocio, mentre cercavano di sensibilizzare le persone sui temi ambientali. L’uomo ha prima strappato loro uno striscione, poi ha aggredito una persona (presumibilmente una ragazza) che stava riprendendo la scena col ...

Cambiamenti climatici - la disobbedienza civile è l’unica strada per ribellarsi all’estinzione : di Marco Pitò Il collasso climatico ed ecologico sta mettendo a rischio la vita sulla Terra. Di fronte al fallimento dei consueti canali istituzionali e alla perversione della funzione del cittadino nei sistemi democratici moderni, un numero sempre maggiore di persone, in occasione della Ribellione Internazionale di Extinction Rebellion, si sta appellando alla disobbedienza civile pacifica e nonviolenta per fermare l’estinzione di massa e ...

Cambiamenti climatici : emergenza alghe : Esiste un genere di alga chiamata sargasso che negli ultimi tempi si sta diffondendo a macchia d’olio sulla superficie dall’Africa occidentale al Golfo del Messico. L’alga, di colore marrone o verde scuro, è tenuta a galla da vescicole di gas simili a piccoli acidi d’uva e dal 2011 è diventata una presenza fissa in queste acque, a tal punto da aver formato una vera e propria ‘cintura’, che gli esperti chiamano Grande cintura di Sargassi ...