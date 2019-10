California in fiamme | evacuate 7mila case a Los Angeles

Da ore lottano contro le fiamme in California - LeBron James invia camion di panini per i pompieri : Il generoso gesto della star della NBA LeBron James, costretto a evacuare la sua casa di Los Angeles con i familiari proprio per l'avvicinarsi minaccioso del fronte delle fiamme contro il quale da giorni stanno lottando i vigili del fuoco dello stato della California. Per i pompieri un intero camion di panini a sue spese.Continua a leggere

Incendi in California : allarme rosso estremo - le fiamme minacciano il Getty Museum : La California continua a bruciare e migliaia di persone sono fuggite dalle fiamme, abbandonando la propria casa pur di rifugiarsi al sicuro. I giorni passano ma la situazione sembra non migliorare, tanto che il governo del Paese ha diramato l'allarme rosso estremo. Inoltre, a peggiorare il lavoro dei vigili è previsto l'arrivo di venti sino a 128 km orari. Al momento, le zone interessate dagli Incendi riguarderebbero le contee di Ventura, San ...

Emergenza incendi in California : Los Angeles in fiamme - anche Schwarzenegger tra gli evacuati : Prosegue l’Emergenza incendi in California: Los Angeles è assediata dalle fiamme, contro le quali lottano ininterrottamente oltre mille vigili del fuoco. I roghi nei pressi del Getty Museum hanno costretto all’evacuazione di migliaia di persone, tra le quali, oltre alla stella dell’Nba LeBron James, anche l’attore ed ex governatore dello Stato, Arnold Schwarzenegger, costretto ad abbandonare la sua abitazione insieme alla ...

California in fiamme - 2 milioni al buio : Oltre due milioni di persone al buio e 180.000 costrette a lasciare le proprie case a causa degli incendi scoppiati ieri nel Nord della California, alimentati da forti venti. Una situazione che ha spinto il governatore Gavin Newsom a dichiarare lo stato di emergenza mentre era in visita nella contea di Sonoma, dove ha visitato tre rifugi per le persone fatte evacuate. "Il problema è che rimane l'incognita dei venti - ha detto Newsom al Los ...

Emergenza incendi in California : venti da uragano alimentano le fiamme - 200mila evacuati e scosse di terremoto : La California è assediata dagli incendi: le fiamme divampano, alimentate da forti venti, nella regione a nord di San Francisco, inclusa la zona rinomata in tutto il mondo per la produzione di vino. Sono ormai quasi 200mila le persone evacuate dalle loro case, mentre un vigile del fuoco è rimasto gravemente ferito. Il Kincade Fire nelle scorse era considerato contenuto solo al 5% e le sue dimensioni sono quasi raddoppiate tra il pomeriggio e la ...

Incendi in California - evacuati in 200mila. “Ma i ricchi Californiani non temono le fiamme : pompieri privati a 3mila dollari al giorno” : La California continua a bruciare e la situazione si sta facendo così critica da far scattare lo stato di emergenza. Il governatore Gavin Newsom ha annunciato che si impegna a usare “ogni risorsa a disposizione” per combattere gli Incendi, per i quali sono state evacuate 200mila persone. Tra loro anche il campione dei Los Angeles Lakers e star della Nba, LeBron James, costretto a fuggire nottetempo dalla sua dimora e a vagare a lungo ...

California in fiamme da mercoledì - ora vento forte e rischio blackout elettrico peggiorano la situazione : La California continua a bruciare e a 50.000 persone nell’area di Sonoma, popolare per la produzione dei vini, è stato chiesto di evacuare a causa delle fiamme. Il Kincade Fire è scoppiato mercoledì notte nell’area e ha già mandato in fumo 10.301 ettari di terreno. Solo il 10% delle fiamme è sotto controllo. Oltre all’incendio lo stato della California rischia di rimanere anche al buio. La società che fornisce elettricità e gas potrebbe ...

Incendi - California in fiamme : “Le prossime 72 ore saranno difficili” : “Stiamo lavorando a una dichiarazione di emergenza per l’intero Stato. Le prossime 72 ore saranno difficili“: lo ha dichiarato nelle scorse ore il governatore della California Gavin Newsom, riferendosi agli Incendi in atto, ed attaccando al contempo anche PG&E, l’utility che si appresta a interrompere l’erogazione della corrente elettrica per milioni di abitanti in quello che si prospetta il maggiore blackout ...

California al buio - imposto blackout per prevenire altre fiamme : gli incendi imperversano - persone in fuga : Nuovi incendi sono scoppiati in California, dove ai cittadini è stato imposto un nuovo blackout per prevenire le fiamme. Centinaia di persone sono state costrette a fuggire dalla regione vinicola nel nord della California quando è divampato l’incendio, alimentato dai venti. Le autorità hanno ordinato a tutta la comunità di Geyserville di evacuare dopo che l’incendio nella contea di Sonoma, a nord di San Francisco, è cresciuto sino a ...

Fiamme a Los Angeles - black-out in California : Un morto, due dispersi, piu' di 100 mila persone evacuate, quasi un milione rimasti senza energia elettrica, decine di case distrutte, due autostrade invase dal fuoco e quasi 2000 ettari di terreno interessati. E' il bilancio, che si aggrava di ora in ora, dell'incendio battezzato Saddleridge Fire, scoppiato giovedi' sera alle porte di Los Angeles, in California. Alimentato dai venti caldi e dal suolo asciutto, l'incendio e' scoppiato durante la ...

Maxi incendio in California : evacuate 12mila abitazioni. I venti alimentano le fiamme : Il nord di Los Angeles avvolto dalle fiamme a causa di un Maxi incendio che si è sviluppato la scorsa notte e che si sta velocemente propagando al punto di costringere a un’evacuazione forzata di decine di migliaia di residenti. Al momento sono oltre 12 mila le case interessate dall’ordine di evacuazione in un’area di quasi duemila ettari.Le fiamme sono alimentate dai forti venti. Secondo le autorità un numero ...

California - maxi incendio a nord di Los Angeles : 12mila case evacuate - quasi 2mila ettari in fiamme. Il rogo ripreso da un’auto : Il nord di Los Angeles avvolto dalle fiamme a causa di un maxi incendio che si è sviluppato nella notte tra giovedì e venerdì e che si sta velocemente propagando a causa dei forti venti che stanno colpendo la California. Per questo motivo, l’evacuazione forzata riguarda decine di migliaia di residenti: al momento sono oltre 12mila le case interessate in un’area di quasi 2mila ettari. Diversi edifici sono già stati distrutti, mentre ...