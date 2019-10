Calciomercato | musi lunghi in casa delle big europee | italiane alla finestra per la

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)ilce ne ha regalati tanti. Ma forse mai come in questo periodo. E sì, perché se guardiamo in Europa sono tantissimi i calciatori scontenti della situazione in cui si trovano e vorrebbero aria nuova. Occasioni da sfruttare già a gennaio perché i cosiddetti esuberi potrebbero acrsi a costi limitati. Un problema, quello dei, che riguarda l’Europa, ma che coinvolge da vicino l’Italia. Ma andiamo per ordine. Guardando inReal Madrid e Barcellona spuntato i problemi più evidenti. Gareth Bale è la situazione più clamorosa. Il gallese sembrava sul punto di partire già in estate per acrsi in Cina. Sul più bello tutto è saltato. Ora la situazione si ripropone e forse anche con più evidenza e attenzione mediatica. A gennaio Bale rischia davvero di salutare il calcio che conta ed accettare le lusinghe, e soprattutto il “vil ...

sportal_it : Mazzarri: 'I musi lunghi via a gennaio' -