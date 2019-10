Calciomercato Juventus | asse caldo Torino-Milano | nuovo affare col Milan

Calciomercato Juventus - possibile l'acquisto di Matias Soulé (RUMORS) : La Juventus è pronta a centrare grandi acquisti in vista della prossima stagione, merito anche dell'aumento di capitale di 300 milioni di euro ufficializzato dal presidente bianconero Agnelli durante l'assemblea degli azionisti del 24 ottobre. Si fanno nomi pesanti, da Mbappé a Pogba, fino ad arrivare a Neymar. Ma la dirigenza bianconera è sempre attenta anche ai giovani, e lo ha dimostrato anche durante il Calciomercato estivo, quando ha ...

Calciomercato Juventus - Pogba interessa al Real ma lui preferisce i bianconeri (RUMORS) : La Juventus è impegnata in un tour di force di partite molte importanti in Serie A e in Champions League, ma nonostante questo i media stanno dando molta attenzione alle notizie di Calciomercato. Sicuramente gli Europei 2020 potrebbero condizionare molto il Calciomercato invernale, con tanti giocatori possibili convocati con le rispettive nazionali che cercano società che diano loro fiducia, su tutti Emre Can e Rakitic. Diverso invece è il ...

Calciomercato Juventus - si valuta l'acquisto del difensore Cistana del Brescia (RUMORS) : Nonostante sia sempre concentrata sul calcio giocato (campionato e Coppa Campioni non ammettono pause o cali di concentrazione), la Juventus prosegue il proprio lavoro anche sul mercato alla ricerca dei rinforzi utili a migliorare una rosa già di notevole qualità. Ma oltre ad acquisti importanti, la dirigenza bianconera vuole ringiovanire la rosa ed il mercato effettuato in estate ne è stata la dimostrazione. De Ligt, Demiral, Pellegrini e ...

Calciomercato Juventus - possibile sfida di mercato con Inter - United e Psg per Rakitic : E' sempre tempo di Calciomercato: nonostante l'attenzione mediatica sia rivolta verso il turno infrasettimanale di Serie A, alcuni media sportivi continuano ad alimentare indiscrezioni di mercato in vista del Calciomercato invernale. D'altronde, per molti calciatori questa stagione è importante giocare considerando gli Europei 2020: uno dei casi più chiacchierati in Italia è quello di Emre Can alla Juventus, mentre in Spagna è Rakitic del ...

Calciomercato Juventus - da Emre Can a Mandzukic : 5 cessioni a gennaio : Calciomercato Juventus – Non solo grandi colpi in entrata. Paratici deve sfoltire la rosa e liberarsi degli esuberi di un’estate strana. In primis Pjaca e Perin, sicuri partenti. Poi ci sono diversi elementi non contenti a Torino. Uno su tutti Mario Mandzukic, ormai fuori rosa. La dirigenza della Juventus è al lavoro anche sul fronte cessioni in vista della sessione invernale di Calciomercato. I primi nomi in uscita restano quelli di ...

Calciomercato Juventus - Isco sarebbe un nome ‘caldo’ ma la concorrenza è tanta : Il Calciomercato della Juventus si muove già per gennaio e nel mirino sarebbe tornato con una certa forza Isco. Lo spagnolo nel Real Madrid fa fatica a trovare posto come confermano i numeri di questa stagione. Zidane lo ha impiegato solamente 170 minuti, tutti nella Liga per un totale di quattro presenze effettive. Colpa delle scelte del tecnico e non solo, un infortunio muscolare lo ha infatti tenuto lontano dai campi per quasi un mese a ...

Calciomercato Juventus : piacciono diversi under 17 tra cui Aouchiche del PSG (RUMORS) : La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani e la campagna acquisti avviata in estate dimostra la volontà dei bianconeri di investire molto in prospettiva, che sia per la prima squadra o per quelle giovanili. Gli arrivi di de Ligt (75 milioni di euro dall'Ajax), di Demiral (16 milioni di euro dal Sassuolo), Pellegrini (16 milioni di euro dalla Roma) e Romero (circa 30 milioni di euro dal Genoa) per la prima squadra, di Rafia, Han, Mota ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Son a gennaio : La Juventus già starebbe pensando al futuro prossimo e avrebbe messo nel mirino uno dei giocatori più in forma del momento. Si sta parlando di Son, fortissimo esterno offensivo che milita nelle fila del Tottenham. Il coreano è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione, tanto che la dirigenza bianconera avrebbe deciso di mandare emissari per assistere alla gara tra il Liverpool e il Tottenham, una partita che ha messo in vetrina elementi ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic ed Emre Can probabili partenti a gennaio (RUMORS) : La Juventus è pronta a disputare il match contro il Genoa all'Allianz Stadium prima del derby di Torino e l'atteso match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca. Nonostante il calcio giocato sia l'argomento principale dei giornali, a tenere banco però ci sono anche le notizie di Calciomercato, nello specifico le trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio. Una delle protagoniste del Calciomercato invernale potrebbe essere la società ...

Calciomercato Juventus - De Sciglio forse nel mirino del Psg : Secondo un retroscena di Le Parisien, il Paris Saint Germain avrebbe inserito il terzino della Juventus, Mattia De Sciglio, come priorità per la prossima finestra di mercato. La versatilità del 27enne sarebbe un enorme vantaggio per il PSG che attualmente non ha molta scelta nelle posizioni di terzino. Il terzino destro, Thomas Meunier, è infortunato ed è fuori per un mese, Thilo Kehrer continua a lottare a causa di un infortunio al piede e non ...

Calciomercato Juventus – Pronto il colpo young : in arrivo Matias Soulè - è il nuovo Di Maria : La Juventus punta con decisione su Matias Soulè: il club bianconero Pronto a prelevare il giovane talentino del Velez Sarsfield a gennaio Con una squadra piena zeppa di campioni utili per il presente, la Juventus può concedersi il lusso di pensare anche al futuro a lungo termine. Il club bianconero, sempre attivo alla ricerca di giovani talenti, ha messo gli occhi su Matias Soulè, talento argentino che in patria paragonano ad Angel Di ...

Calciomercato Juventus - sfida di mercato a Napoli ed Inter per Malen del PSV (RUMORS) : La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani, e lo dimostra anche il Calciomercato estivo, quando la dirigenza bianconera ha deciso di investire molto in giocatori di prospettiva, sia per la prima squadra che per le giovanili. Su tutti spiccano gli acquisti di De Ligt, arrivato dall'Ajax per 75 milioni di euro, Demiral, difensore dal Sassuolo per circa 16 milioni di euro, Pellegrini e Romero, acquistati rispettivamente da Roma e Genoa ma ...

Calciomercato Juventus - individuato il nuovo Cristiano Ronaldo - partita la caccia spietata : Sembra che il Calciomercato della Juventus sia prendendo sempre più forma. La squadra bianconera molto probabilmente non sarà ferma nel mercato di gennaio e intende sfoltire la sua rosa, con esuberi importanti da piazzare in qualche prestigiosa squadra e intende anche, se è possibile, rafforzarsi. In questi giorni i nomi che vengono accostati alla Juventus sono quelli di Sancho fortissimo giocatore del Borussia Dortmunf e quello ...

Calciomercato Juventus - Don Balon scrive : 'Il Barcellona non avrebbe mollato De Ligt' : La Juventus è pronta a disputare il turno infrasettimanale mercoledì 30 ottobre, quando incontrerà all''Allianz Stadium' il Genoa del nuovo tecnico Thiago Motta: nonostante questo non mancano continue indiscrezioni di mercato in merito a possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel mese di gennaio. Uno dei giocatori più deludenti di questo inizio di stagione è sicuramente il difensore olandese De Ligt, che è stato spesso 'decisivo' in ...