Buon Halloween 2019 | IMMAGINI | VIDEO e FRASI divertenti da condividere su Facebook e

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019)! Data la diffusione della ricorrenza anche in Italia, proponiamo in alto, nella gallery, una serie dida inviare oggi sui social o sulle app comee WhatsApp.è una festività di origine celtica celebrata la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre: nel XX secolo ha assunto negli Stati Uniti le forme macabre e commerciali ormai note, che col tempo si sono diffuse anche in altri Paesi del mondo, tra cui anche l’Italia. Le manifestazioni sono molto varie: si passa dalle sfilate in costume ai giochi dei bambini, che girano di casa in casa recitando la formula del trick-or-treat (dolcetto o scherzetto). La festa è caratterizzata dalla simbologia legata alla morte e all’occulto, e sicuramente dalla zucca con intagliata una faccia sorridente (spesso spaventosa) e illuminata da una candela posta al suo interno, derivato dal personaggio ...

GYU_DK : è arrivato quel periodo dell'anno, buon halloween! - TroeRita : Esiste un tempo in cui ogni regina cerca di conquistare i suoi sudditi ma una sola è degna di questo titolo e si ch… - SkamRewatch : Buon Halloween! ?? Nuova clip online!!! #SkamItalia ?? RT!! #ShareTheClip -