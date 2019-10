Bucchioni | ‘Il gioco di Sarri è sdoganato alla Juve | per arrivare allo step superiore’

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) La lotta scudetto, annullata negli ultimi anni dstrapotere dellantus, (ha vinto 8 scudetti consecutivi) quest'anno ad un primo colpo d'occhio, sembrerebbe animata dall'Inter. A fare il punto sulla situazione delle prime della classe ènell'intervista rilasciata a Radio Sportiva. Innanzitutto il giornalista ha preso in esame l'Inter che, a suo giudizio, al momento non gode di una condizione atletica ottimale, a causa soprattutto dello stop di Sensi. La mancanza del regista starebbe pesando sulla fluidità di. La rosa non è profondissima ed alcuni giocatori come Borja Valero non sono graditi ad Antonio Conte. Il gap e il lavoro di Conte I nerazzurri sono migliorati rispetto al passato, ma il gap con lantus a livello di organico è ancora pesante: “Il divario con lantus è molto ampio a livello di rosa”. Prendendo in esame la gara con il Brescia, ...

