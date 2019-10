Brexit | elezioni anticipate e uscita rinviata al 31 gennaio

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Almeno una data certa questa volta c’è. Non è quella della, ma è fissata e non dovrebbe essere spostata. Il Regno Unito tornerà alle urne 12 dicembre anche per cercare di superare lo stallo su. La Camera dei Comuni ha approvato il piano di Boris Johnson che prevede legenerali fra un mese e mezzo. A dimostrare l’eccezionalità della situazione è il confronto storico. Non si votava in inverno in Gran Bretagna dal 1923. Per il laburista Jeremy Corbyn «questa elezione è un’occasione irripetibile per trasformare il Paese». Il premier Boris Johnson cerca invece una maggioranza che non ha più in Parlamento per portare il Regno Unito fuori dall’Unione Europea con maggiore determinazione e forza. La, che doveva essere il 31 ottobre, è stata nuovamente rimandata, un rinvio di tre mesi, fino al 312020. È un rinvio che il premier non avrebbe voluto, ma ...

Capezzone : Gli “esperti” vi avevano detto che: -Boris Johnson non sarebbe mai diventato primo ministro -non avrebbe mai realiz… - Agenzia_Ansa : Un voto per decidere la #Brexit, elezioni il 12 dicembre. Via libera del Labour. Johnson favorito, Corbyn prova a s… - ItaIiaSovrana : RT @tg2rai: Brexit, svolta sulle elezioni anticipate. I laburisti accettano il voto voluto dal Premier Johnson. Alle urne a dicembre. Si an… -