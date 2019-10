Boxe | Canelo Alvarez milionario | contratto faraonico Quanto guadagna per sfidare Kovalev

Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)vuole scrivere una vera e propria pagina di storia della, il messicano si appresta ad affrontare il russo Sergeynel match che sabato 2 novembre metterà in palio il Mondiale WBO dei pesi mediomassimi. Il 29enne va a caccia della terza cintura iridata in tre categorie differenti di peso, le deterrebbe contemporaneamente come è capitato raramente in passato e diventerebbe ancora più apprezzato dal grande pubblico. Campione del Mondo WBA, WBC, IBF dei pesi medi e Campione del Mondo WBO dei superwelter. Stiamo parlando di uno dei volti simbolo del pugilato internazionale, una vera e propria icona apprezzata in tutto il Pianeta per il suo carisma, per la sua tenacia, per la sua tecnica e per le sue doti indiscusse: 55 combattimenti, 52 vittorie (di cui 35 per ko), 1 sconfitta (contro Floyd Mayweather) e 2 pareggi (uno agli esordi e uno tanto discusso contro ...

