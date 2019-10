Bordoni | In delegazione dal Prefetto FI chiede più attenzione ai problemi della Capitale

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Roma – Davide, coordinatore romano di Forza Italia: Forza Italia oggi si è recata indaldi Roma, la Dott.ssa Pantalone, per esprimere lo stato di preoccupazione in merito alle ultime vicende di criminalità verificatesi a Roma e legate al traffico di droga che sembra essere ormai incontrollato in molte zonediventate delle vere e proprie piazze di spaccio. Insieme ai parlamentari Maurizio Gasparri, Annagrazia Calabria e Maria Spena, che oggi ha presentato al question time alla Camera un’interrogazione al ministro degli Interni Lamorgese sul tema in questione, siamo tornati are più sicurezza. Abbiamo apprezzato la grande disponibilità delche ha accolto il nostro invito a valutare un approccio più concreto con l’ascolto delle esigenze del territorio: negli ultimi vent’anni la geografiaè ...