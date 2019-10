Bollette 28 giorni | rimborso utenti | attivato il servizio per richiederlo

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)28ilperCi sono buone nuove per gliTim, Wind Tre, Vodafone e Fastweb che attendono ancora ildelle28, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito i rimborsi automatici determinati da un pagamento supplementare erogato dalla clientela degli operatori telefonici in un determinato periodo di tempo in cui era vigente la fatturazione a 28. Alcune compagnie hanno già messo a disposizione appositi moduli da compilare per richiedere e ottenere i rimborsi, mentre altre ancora latitano sotto questo punto di vista. È noto che, in cambio dei rimborsi, alcune compagnie hanno offerto delle formule compensative, come ad esempio un aumento di Giga o di minuti, non sufficiente però a coprire il quantitativo speso daglia causa della fatturazione a 28...

soniabetz1 : 29 ottobre 2019 – Buone notizie per i clienti Tim, Wind, Tre, Vodafone e Fastweb che hanno avuto la fatturazione de… - soniabetz1 : 29 ottobre 2019 – Buone notizie per i clienti Tim, Wind, Tre, Vodafone e Fastweb che hanno avuto la fatturazione de… - FirstCislLig : Bollette a 28 giorni, Adiconsum lancia servizio per chiedere i rimborsi -