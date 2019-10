BMW X6 - Al volante della M50i

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 31 ottobre 2019) stata una bella scommessa quella fatta dalla BMW nel 2007 con la X6. Non erano certo in molti, allora, a scommettere sul suo futuro. E invece, dopo quasi mezzo milione di auto vendute in tutto il mondo, siamo qui a parlareterza generazione di questa automobile. Che, detto per inciso, si ripropone al mondo (automobilistico) con rinnovata enfasi ed energia. Griglia luminosa. La si notava prima la X6, la si noterà ancor di più ora che è diventata un po più lunga (26 mm), più larga (15 mm) e un filo più bassa (6 mm) e che sfodera nel frontale il classico doppio rene con dimensioni quasi ciclopiche. Qualcuno potrebbe trovarlo esageratamente grande, a mio modo di vedere finisce per armonizzarsi piuttosto bene con i nuovi fari laser fino a formare un insieme di grande impatto scenico. Cè pure la possibilità, a richiesta, di farlo risplendere grazie a un sistema di ...

simulatormods1 : Pack adds in traffic 132 sport and super cars: AC 378 GT Zagato Acura NSX(’05, ’17) Alfa Romeo 4C, 8C Competizione… -