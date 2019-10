Blizzard perde uno sponsor | Mitsubishi ritira il suo supporto ai tornei eSports

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Manca ormai pochissimo all'inizio della BlizzCon, ed ovviamente in molti si aspettano proteste nei confronti di. Il motivo è ormai noto, ma lo ribadiamo: qualche settimana faaveva sospeso Blitzchung, pro player di Hearthstone, dopo che quest'ultimo ha appoggiato le rivolte di Hong Kong. In seguito la sua sospensione si è ridotta da un anno a sei mesi, ma ormai il danno è stato fatto e per questo motivo alcuni giocatori hanno deciso di boicottare qualsiasi gioco dell'editore.Ora però sembra che non solo i giocatori, ma anche gliabbiano deciso di abbandonare il colosso videoludico.Taiwan, attraverso una dichiarazione, ha confermato di averto ilaidue giorni dopo la sospensione di Blitzchung. Le prime indiscrezioni erano apparse attraverso un post su Reddit che indicava la mancanza del logo della casa automobilistica ...

Eurogamer_it : #Mitsubshi non è più lo sponsor dei tornei #eSports di #Blizzard. -