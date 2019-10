Biloslavo ancora contestato | urla e violenza all' università

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Renato Zuccheri Il reporter è stato preso di mira dai collettivi di sinistra dell'di Trento. Scontri con chi difendeva il giornalista Trento, 30 ottobre 2019. Anche se la lancetta potrebbe tornare tranquillamente indietro di almeno 40 anni, perché il clima è quello teso degli anni Settanta. In via Verdi, di fronte alla Facoltà di Sociologia, si sono raggruppati già dal pomeriggio gli studenti del collettivo di estrema sinistra ReFresh, che nei giorni scorsi aveva minacciato di interrompere la conferenza sulla Libia della firma de il Giornale Fausto. Dall’altra parte di via Verdi, un gruppo di studenti che ha organizzato un sit in in difesa del giornalista, distribuendo un volantino in cui campeggia la scritta “Fuori i brigatisti dall’, basta con le minacce”. A favore quindi della libertà di parola e della democrazia. video 1777128 I due ...

