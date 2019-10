Bersani | ' La politica non è una coperta | se hai un progetto tiri da tutte le parti'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Pier Luigi, presidente di Articolo Uno e deputato di LeU, è stato ospite della puntata del 29 ottobre di DiMartedì, trasmissione condotta Giovanni Floris, in onda in prima serata su La7. Il parlamentare ed ex ministro è stato intervistato su diversi aspetti di attualità. 'In Umbria sconfitta prevedibile, ma non di tale portata' Diego Bianchi, meglio conosciuto come Zoro, è stato il primo a rivolgere domande a Pier Luigi, partendo da quella più attuale, cioè se si aspettasse la sconfitta alle regionali in Umbria di domenica 27 ottobre: la risposta è stata che essa era prevedibile, ma non di tale portata. 'Sono quattro anni che la sinistra arretra, pensare di andare lì a fare un esperimento è come pensare di andare su un campo minato', ha detto l'ex-ministro, il quale come autocritica ha affermato che mentre il centrodestra possiede una coalizione ben definita, ...

