Beach volley | World Tour 2020 | Qinzhou Riparte dalla Cina la rincorda olimpica di Walsh

Beach volley - il presidente Bruno Cattaneo esalta Nicolai e Lupo : “la qualificazione olimpica era l’obiettivo del 2019” : Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno conquistato il pass per Tokyo 2020 in occasione del torneo in Cina Mancano pochi tornei alla fine della stagione internazionale del Beach Volley, un’annata che ha visto ancora protagonisti gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo. La coppia dell’Aeronautica Militare, medaglia d’Argento a Rio 2016, lo scorso settembre ha infatti conquistato il pass per Tokyo 2020. I ragazzi di Matteo Varnier al termine di ...

Beach volley – World Tour : ufficializzato il calendario per la prossima stagione : ufficializzato il calendario del World Tour per la prossima stagione La Fivb ha comunicato il calendario ufficiale della prossima stagione di Beach Volley, che porterà ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ai quali per l’Italia sono già qualificati Daniele Lupo e Paolo Nicolai. Il calendario 2019/2020 vedrà i Major di Vienna, Amburgo e Gstaad, con la conferma del torneo di Roma (5 stelle dal 10 al 14 giugno) che sarà l’ultimo ad ...

Beach volley - World Tour 2020. IL CALENDARIO. Si gioca a Roma dal 10 al 14 giugno - tutti i tornei della stagione olimpica : Si parte tra due settimane e non ci si ferma praticamente più fino a fine agosto: la stagione olimpica del Beach volley, con il torneo di Tokyo a fare da spartiacque sarà composta da ben 42 appuntamenti sparsi in ogni angolo della terra per un montepremi complessivo di 6.56 milioni di dollari. Si gioca sempre, anche a gennaio, con un paio di appuntamenti a una stella e l’impressione è che altri tornei entreranno in calendario da qui a ...

Beach volley - Torneo Qualificazione Olimpica Pechino. Spagna e Lettonia staccano il biglietto per Tokyo 2020 : La Lettonia raddoppia e la Spagna “punisce” le scaltre tedesche. Questi i verdetti della giornata conclusiva del Torneo di Qualificazione Olimpica di Pechino, dedicati alle finali femminili. A staccare il pass per le Olimpiadi con nove mesi di anticipo rispetto alla deadline sono state due coppie battute nel Torneo da Menegatti/Orsi Toth, le spagnole Elsa/Liliana e le lettoni campionesse d’Europa Graudina/Kravcenoka. Per le ...

Il Beach volley azzurro non delude - Tokyo 2020 è realtà per Lupo e Nicolai : staccato il pass olimpico : La coppia azzurra stacca il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, superando nella finale del torneo di qualificazione gli olandese Brouwer e Meeuwsen Dopo Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, Paolo Nicolai e Daniele Lupo difenderanno i colori dell’Italia anche nel torneo olimpico di beach volley alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. La coppia dell’Aereonautica Militare, infatti, ha sfruttato nel migliore dei modi il torneo di ...

Beach volley - Torneo Qualificazione Olimpica 2020 : Lupo/Nicolai volano a Tokyo! Amara sconfitta per Menegatti/Orsi Toth : Una vittoria di cuore e di qualità quella per Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano giocare e la coppia argento a Cinque Cerchi a Rio 2016 non fa eccezione. Nella finale che assegnava la tanto agognata Qualificazione Olimpica a Tokyo 2020 c’era un duo di grande livello sulla propria strada e non certo semplice da affrontare, ovvero gli olandesi Brouwer/Meeuwsen (bronzo a Rio 2016). La stanchezza fisica e ...

Beach volley - Torneo Qualificazione Olimpica 2020 : Menegatti/Orsi Toth conquistano la finale. Domani mattina in diretta su OA Sport! : Giungono buone notizie per quanto concerne il Torneo di Qualificazione Olimpica del Beach Volley femminile. Le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, pur perdendo contro le tedesche Chantal Laboureur/Sandra Ittlinger 21-15 19-21 15-9, si sono conquistate l’accesso all’ultimo atto essendo seconde della terza fase di questo percorso. Pertanto le italiane se la vedranno Domani alle ore 04.00 italiane (diretta streaming su OA ...

Beach volley - Torneo Qualificazione Olimpica. Lupo/Nicolai : sconfitta e finale. Alle 9 si giocano Tokyo in DIRETTA su OA Sport : sconfitta e finale per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che non riescono a infrangere il tabu Heidrich7Gerson ma, grazie alla differenza punti, conquistano l’accesso alla sfida che vale Tokyo 2020 contro gli olandesi Brouwer/Meeuwsen. La coppia italiana resta aggrappata ad un filo sottilissimo che le permette comunque di accedere alla finale per Tokyo, nonostante la seconda sconfitta consecutiva sia nel girone, sia contro gli svizzeri ...

Beach volley - Torneo Qualificazione Olimpica : Menegatti/Orsi Toth concedono il bis : finale a un passo : finale per Tokyo ad un passo per Menegatti/Orsi Toth che conquistano il secondo successo consecutivo nel girone all’italiana della terza fase, l’ultima prima delle finali che fanno accesso alle finali. Le azzurre hanno vinto la loro quinta sfida a Pechino battendo in rimonta 2-1 le austriache Schutzenhofer/Plesiutschnig. Un successo non decisivo per la Qualificazione alle semifinali ma alle azzurre basterà una sconfitta non nettissima stanotte ...

Beach volley – Le coppie azzurre accedono alla terza fase della qualificazione olimpica : Beach Volley qualificazione olimpica: le coppie azzurre accedono alla terza fase Nel torneo di qualificazione olimpica, in corso di svolgimento in Cina a Haiyang, i vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno superato senza problemi anche la seconda fase. Gli azzurri hanno ottenuto il primo posto nella pool H, battendo 2-0 (21-19, 21-17) i norvegesi Berntsen-Mol H., e la coppia ceca Perusic-Schweiner 2-0 (21-12, 21-14). ...

Beach volley - Torneo Qualificazione Olimpica - Pechino. Lupo/Nicolai : partenza ok ma stop coi russi. Menegatti/Orsi Toth : demolite le campionesse d’Europa : Due vittorie e una sconfitta per l’ItalBeach che vuole giocarsi tutte le chances di accedere ai Giochi Olimpici nel Torneo di Qualificazione in corso di svolgimento ad Haiyang (Pechino). Nelle prime sfide della terza fase (otto squadre per genere, divise in due gironi all’italiana) gli azzurri Lupo/Nicolai hanno ottenuto un successo in apertura, perdendo il secondo incontro, mentre Menegatti/Orsi Toth sono partite con il piede giusto battendo le ...