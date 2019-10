Bcc Roma | ieri riunione con 300 soci Lazio Sud | 35mila euro per attività benefiche

Bcc Roma : ieri riunione con 300 soci a Ostia - 122mila euro per attività benefiche in primi 6 mesi : Roma – Si è tenuto ieri, giovedì 24 ottobre, presso il PalaPellicone FIJlKAM di Ostia, l’incontro della Banca di Credito Cooperativo di Roma con i soci della zona Roma litorale. L’evento ha rappresentato il primo degli appuntamenti del ciclo di riunioni locali 2019-2020, tradizionali momenti di incontro della Banca con i suoi oltre 34.000 soci. Tali eventi rappresentano una preziosa occasione di confronto, per parlare dell’attività della ...