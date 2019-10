Basket femminile | Eurolega 2019-2020 | 3a giornata | la Reyer Venezia lotta con orgoglio

Basket femminile - le migliori italiane della 4a giornata di Serie A1. Sara Bocchetti top scorer - molto bene Nicole Romeo ed Ilaria Milazzo : Andiamo a vedere quali sono state le migliori giocatrici italiane della quarta giornata della Serie A1 di Basket femminile Sara Bocchetti: miglior marcatrice azzurra della quarta giornata. Una super prestazione nella vittoria della sua Vigarano contro Battipaglia. Per la nativa di Napoli ci sono 24 punti a referto, con il 50% da tre punti. llaria Milazzo: ormai è una certezza in questo riepilogo delle migliori italiane della ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 - 4a giornata : Ragusa - Venezia e San Martino di Lupari restano sole in testa : Si sono giocate oggi sei delle sette partite della quarta giornata di Serie A1 femminile 2019-2020 (la settima sfida, Torino-Costa Masnaga, si era disputata ieri con il successo delle padrone di casa). Andiamo a vedere quanto accaduto sui parquet d’Italia. PASSALACQUA Ragusa-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 89-58 (21-17, 47-30, 70-43)C’è partita solo per un quarto tra Ragusa e Geas: giusto il tempo di consentire a Walker di mettere ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : Torino batte Costa Masnaga nell’anticipo della quarta giornata : nell’anticipo della quarta di giornata di campionato di Serie A1 femminile l’Iren Fixi Torino ha battuto in rimonta la Limonta Sport Costa Masnaga per 69-62 in un vero e proprio spareggio salvezza visto che entrambe le squadre erano entrambe a zero vittorie. Le padrone di casa partono benissimo con un allungo iniziale di 10-0 poi però subiscono un controparziale di 18-5 che fa terminare il primo quarto in favore delle ospiti. Le ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : Venezia - Ragusa e San Martino per continuare a correre. Schio vuole ripartire : Tra sabato 26 ottobre e domenica 27 andrà in scena la quarta giornata di Serie A1 di Basket femminile. Un turno che si prospetta entusiasmante con diverse partite intriganti pronte a segnare ed improntare in modo netto la stagione. Il big match sarà Broni-Venezia, ma promette spettacolo anche la sfida tra Ragusa e Sesto San Giovanni. Ad aprire le danze sarà Iren Fixi Torino-Limonta Sport Costa Masnaga in programma alle 20.30 di ...

Basket : Adriano Vertemati nuovo coach dell’Italia Under 20 - a Capobianco Under 18 e 17. Tutto invariato nel settore femminile : Sono stati comunicati in giornata, dal Consiglio Federale della FIP, i nomi di coloro che alleneranno le Nazionali giovanili dell’Italia nelle varie manifestazioni di quest’estate. Le selezioni azzurre, in particolare, affronteranno i sei Europei di Division A, tre con gli uomini ed altrettanti con le donne, più i Mondiali Under 17 che saranno disputati dai maschi. La novità principale riguarda la panchina dell’Under 20, affidata ad ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : sconfitte esterne per Venezia e Schio : Due sconfitte per le squadre azzurre nella seconda giornata della fase a gironi di Eurolega femminile 2019-2020, entrambe in trasferta: Venezia perde con le turche di Cukurova, Schio con Kursk, una delle favorite per il successo finale. GELECEK KOLEJI CUKUROVA-UMANA REYER Venezia 86-81 Prima metà gara in cui le lagunari sono sempre avanti nel punteggio, il primo quarto lo terminano sul 18-14 e nel secondo arrivano ad avere anche 14 lunghezze di ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : Ragusa domina a Schio nel big match e vendica la sconfitta in Supercoppa : Senza storia il big match di Serie A1 di Basket femminile tra i padroni di casa della Familia Wuber Schio e la Passalacqua Ragusa. Le siciliane, vogliose di rivincita dopo aver perso contro le venete sia la recente Supercoppa che le ultime due finali scudetto, hanno dominato il match, imponendosi con il risultato di 70-52. Schio è partita bene, spinta da Andrè, ed ha concluso il primo quarto avanti 16-13. Da quel momento in poi, però, è stato ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : prima gioia per la Virtus Bologna. Lucca fatica ma espugna Costa Masnaga : Si sono giocati due anticipi nel corso di questo sabato che ha inaugurato la terza giornata della Serie A1 femminile di Basket, che avrà il suo climax nel remake della sfida scudetto Schio-Ragusa. Vediamo cos’è successo nei due incontri odierni. SEGAFREDO Virtus BOLOGNA-PALLACANESTRO VIGARANO 73-65 (19-13, 33-33, 58-49) prima vittoria in A1 per la Virtus Bologna, ottenuta oltretutto in un pomeriggio (si è giocato alle ore 15, anticipando ...

Basket femminile - 3a giornata Serie A1 2019-2020 : big match Schio-Ragusa - Venezia ospita Empoli : La terza giornata della Serie A1 di Basket femminile si apre domani con due anticipi. A dare il via alle ore 15.00 al turno di campionato saranno la Virtus Bologna e la Pallacanestro Vigarano. Le Vnere cercano ancora il primo successo in stagione e si sono rinforzate con l’acquisto di Milica Micovic, pur perdendo Simona Cordisco (lesione al bicipite femorale). Alle 21.00 sarà invece Costa Masnaga ad andare a caccia della prima vittoria, ...