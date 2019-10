Basket | Champions League 2019-2020 | la Dinamo Sassari domina contro i belgi di Oostende

LIVE Dinamo Sassari-Ostenda 90-71 - Champions League Basket in DIRETTA : i sardi dominano conquistando la seconda vittoria nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90-71 Per Sassari 23 punti di Bilan, 17 di Vitali, 15 più 13 rimbalzi di Pierre. Per Ostenda 15 di Thompson e 10 di Sylla. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 90-71 Tripla di Sorokas! Finisce qui, nettissima vittoria di Sassari che va a due successi nel girone A di Champions League lasciando Ostenda a una vittoria! 87-71 Uno su due di Angola ai liberi. 87-70 Assist di ...

Il programma di Sassari-Ostenda – La presentazione delle partite di Sassari e Brindisi Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della partita del gruppo A tra Banco di Sardegna Sassari e il Filou Ostenda valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2019-2020! Le due squadre hanno entrambe una vittoria e una sconfitta nel

Dinamo Sassari-Ostenda oggi - Champions League Basket 2019-2020 : orario d'inizio e come vederla in tv e streaming : Si gioca stasera alle 20.30 al PalaSerradimigni la partita del gruppo A tra Banco di Sardegna Sassari e il Filou Ostenda valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2019-2020. Le due squadre hanno entrambe una vittoria e una sconfitta nel proprio girone: i sardi di Gianmarco Pozzecco hanno prima battuto in casa i lituani del Lietkabelis Panevezys per 79-78 e poi perso contro

Digione-Brindisi - Champions League Basket 2019-2020 : orario d'inizio e come vederla in tv e streaming : L'Happy Casa Brindisi si reca a Digione, per la terza partita di basketball Champions League, in cerca di riscatto dopo la larghissima sconfitta subita, in campionato, sul campo di Varese. I pugliesi, dopo aver vinto di uno in casa contro Bonn settimana scorsa, andranno a caccia del loro secondo successo europeo stagionale, contro un avversario particolarmente in forma. Digione, infatti, dal 17 di settembre ad oggi ha perso solo una volta

Basket - Champions League 2019-2020 : Sassari e Brindisi a caccia di una vittoria nella terza giornata : Tornano in campo domani il Banco di Sardegna Sassari e l'Happy Casa Brindisi per la terza giornata della Basketball Champions League 2019-2020. I sardi saranno impegnati in casa contro i belgi del Filou Ostende, mentre i pugliesi faranno visita ai francesi del JDA Dijon. La Dinamo vuole ritornare subito alla vittoria in campo europeo dopo la sconfitta in Turchia contro il Turk Telekom. La squadra di Gianmarco Pozzecco sta

Basket - Champions League 2019-2020 : a Sassari non basta un gran terzo quarto - il Turk Telekom vince 64-56 : Prima sconfitta nel cammino continentale della Dinamo Sassari, che in Basketball Champions League perde nel match di seconda giornata contro il Turk Telekom Ankara con il punteggio di 64-56. In una partita strana, contrassegnata dal 10/44 al tiro nei primi venti minuti dei sardi (che però non è il dato decisivo, alla prova dei fatti), la squadra di casa riesce a imporsi definitivamente solo nel finale. 14 i punti di RJ Hunter, 12 (con 10

