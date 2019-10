Bari | ladri senza cuore rubano un’auto con un cane dentro | e nonostante l’appello

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Una fine atroce quella di Zeus, un docileda caccia che ha avuto l’unica colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il 26 ottobre scorso, in uno dei quartieri alla periferia dia Palese, deihanno rubatoe poi si sono accorti che al suo interno c’era unnel suo trasportino. La padrona, tramite Facebook, aveva chiesto con un post pubblico di aiutarla a ritrovare il suodi nome Zeus. Tutta la città disi era mobilitata alla ricerca di Zeus e numerosi erano stati i messaggi inviati alla proprietaria di ritrovamenti di cani molto simili a Zeus, ma nulla fino a ieri. Nel pomeriggio di ieri, infatti, una donna ha trovato il corpo di Zeus morto sui binari della ferrovia nel nord barese. Sembra che ilo abbiano liberato proprio sui binari e la fine per ilè stata atroce, è stato investito da un treno. ...

