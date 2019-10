Bambino nasce senza volto | genitori denunciano il ginecologo

Entro i prossimi 12 anni potrebbe nascere il primo Bambino nello Spazio : Egbert Edelbroek, fondatore e amministratore delegato della SpaceBorn United, ha dichiarato che Entro il 2031 potrebbe nascere il primo bambino nello Spazio. Edelbroek – parlando al primo Space and Science Congress di Asgardia, la Nazione dello Spazio – ha dichiarato che la sua società sta progettando missioni in cui donne incinte potranno partorire in orbita. L’obiettivo non è di portare avanti una un’intera gravidanza ...

In India quando nasce un Bambino - viene chiamato con una canzone : Scegliere il nome per un bambino non è sempre facile e immediato, è una delle prime responsabilità che ogni genitore deve assumersi e, a volte, può generare indecisione. Nel nome c’è il destino, l’identità di una persona, il carattere e il modo di relazionarsi con gli altri e con il mondo. In India, quando nasce un bambino, le mamme compongono una canzone e per chiamarlo la cantano ogni volta. Succede in un remoto villaggio nel ...

Nasce un Bambino con 31 dita - cosa gli succederà nei primi anni di vita : Un bambino cinese è nato con 31 dita. Il piccolo che è di Shenyang, nella Cina nord-orientale, appena arriverà a sei anni sarà operato perché non può continuare a vivere in quel modo. Il bambino ha 16 dita ai piedi e 15 alle mani e l’intervento a cui sarà sottoposto è molto delicato perché le dita non sono tutte singole ma alcune sono attaccate tra loro. Questa patologia che affligge il bambino si chiama polidattilia, ed è una ...

Genova - operatore del 118 ostetrico a distanza : fa nascere un Bambino con una telefonata : “Ho mia moglie in travaglio”, ha detto Giovanni all’operatore. “Non si preoccupi, la guido io”, ha risposto Daniele. Così un operatore del 118 di Genova ha fatto da ostetrico a distanza e, via telefono, ha aiutato una donna in fase di travaglio a partorire il suo secondo figlio. È successo a Recco, nella casa dei nonni, nella notte di mercoledì scorso. Poche ore prima la signora era stata visitata all’ospedale san Martino ...

Padova - Bambino nasce sotto effetto di droghe : giudice lo porta via ai genitori : A Padova un bambino è risultato positivo a sintomi di intossicazione da sostanze stupefacenti appena nato. A fare uso di droga sarebbero stati entrambi i genitori del piccolo. La vicenda è stata segnalata alla procura che ha deciso di affidare il neonato ai servizi sociali, affidandolo a una comunità specializzata.Continua a leggere

Donna ha un Bambino dall’amante - quando nasce il piccolo con in capelli rossi lei glieli tinge subito : Una Donna aveva un amante da cui ha avuto un bambino. L’amante, come il piccolo, ha i capelli rossi e la Donna, per non far scoprire che il piccolo era figlio dell’amante e far scoprire così il tradimento, appena il bambino è nato gli ha tinto i capelli e ha continuato a tingerli per doversi anni. La Donna che è della repubblica di Baschiria, ai confini con gli Urali, ha tinti i peletti rossi con il mascara e poi, successivamente, quando ...