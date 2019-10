Bambin Gesù | diabete | ‘Il dolcetto che non fa lo scherzetto’

Bambin Gesù - diabete : ‘Il dolcetto che on fa lo scherzetto’ : Roma – Tempo di Halloween e di dolcetti per tutti i Bambini: esclusi quelli che soffrono di diabete? Non è detto che debba essere per forza così. Se ne sono accorti i ragazzi dagli 8 e i 14 anni affetti da diabete Mellito Tipo 1 che hanno partecipato ieri a Roma a “Il dolcetto che non fa lo scherzetto”, l’evento organizzato dall’équipe di Diabetologia e Patologie dell’accrescimento dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù insieme con ...

Scoliosi estrema di 116 gradi. Intervento su bimbo di 5 anni al Bambino Gesu’ : È il bimbo più piccolo operato al Bambino Gesù per una Scoliosi estrema, 116 gradi a livello toracico, con l’impianto di un sistema di barre di accrescimento magnetiche. A 5 anni non ancora compiuti, Fioel, bimbo albanese affetto dalla Sindrome di Prader Willi, nel giugno scorso è stato sottoposto a un delicato Intervento per correggere la deformità della colonna che metteva a rischio la funzione del cuore e dei polmoni. La malattia genetica ...

Ospedale Bambino Gesù : arriva in reparto il cinema per Bambini e ragazzi : Con la proiezione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri”, del regista Stefano Cipani, prende il via martedì 29 ottobre al Bambino Gesù il “Progetto cinema”. L’iniziativa, rivolta ai pazienti del reparto di Onco-Ematologia dell’Ospedale Pediatrico della Santa Sede, è promossa dall’Istituto Comprensivo Statale “Virgilio” in collaborazione con il cinema Farnese. Nella sala cinema appositamente attrezzata in reparto, verranno proposte una ...

Sanità. Locatelli (Bambino Gesù) : rivoluzione cure per leucemie e linfomi : Sul versante pediatrico, l’Associazione italiana registro tumori ha stimato che in 5 anni saranno 11mila i bambini e gli adolescenti che si ammaleranno da tumore e la maggior sara’ parte colpita da leucemia. Il professor Locatelli, intanto, ha messo a punto una tecnica sperimentale, la ‘Car-T’, con cui, grazie ad una nuovissima tecnologia, e’ possibile utilizzare le cellule del sistema immunitario dei bambini ...

Donazioni di sangue : al Bambino Gesù piu di 12mila donatori e quasi 17mila sacche raccolte nel 2018 : Più di 12.000 donatori e quasi 17.000 sacche di sangue intero raccolte nell’ultimo anno. Sono alcuni dei numeri del Servizio Immunotrasfusionale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che svolge un ruolo di primo piano nella raccolta di emocomponenti della Regione Lazio. Nella giornata di giovedì 10 ottobre, presso la Pontificia Università Urbaniana, l’Associzione donatori Volontari sangue del Bambino Gesù ha premiato i 5 maggiori donatori, ...

Euro 2020 – L’Italia stende la Grecia - Mancini dal cuore d’oro : “è una vittoria per i bimbi dell’Ospedale Bambin Gesù” : Il commissario tecnico dell’Italia ha parlato al termine della vittoria sulla Grecia, valsa agli azzurri la qualificazione aritmetica ad Euro 2020 Settima vittoria in altrettante gare, l’Italia vola ad Euro 2020 e lo fa da prima nel girone, visto che non può essere più raggiunta né dalla Finlandia e né dall’Armenia. Jennifer Lorenzini/LaPresse Una serata speciale per Roberto Mancini, apparso soddisfatto ai microfoni di ...

FOTO – Insigne e Meret in visita ai bambini dell’Ospedale pediatrico “Bambin Gesù “ : La Nazionale italiana in visita all’ospedale Bambino Gesù Bellissima iniziativa da parte della Nazionale italiana. La squadra azzurra ieri ha fatto visita ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. I giocatori hanno trascorso qualche momento con i piccoli ricoverati che sono stati felici della sorpresa. Tra i giocatori presenti anche i due calciatori del Napoli Insigne e Meret. PER LEGGERE TUTTE ...

Italia - la promessa di Leonardo Bonucci : “batteremo la Grecia per i piccoli dell’ospedale Bambino Gesù” : La dolce promessa di Leonardo Bonucci: il difensore azzurro sprona l’Italia al successo sulla Grecia per i bambini dell’ospedale Bambino Gesù Qualificazione da archiviare, con una motivazione in più. L’Italia si prepara alla sfida contro la Grecia dopo aver fatto visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Bambino Gesù, sorridenti alla vista dei giocatori della Nazionale nonostante le difficoltà che vivono ...

Volo d’emergenza da Londra a Roma per un bimbo in gravi condizioni : il bollettino del Bambino Gesù : È arrivato in Ospedale questa notte, verso le ore 2, il Bambino di 2 mesi, di cittadinanza italiana, proveniente dal Great Ormond Street Hospital di Londra. Nato in Inghilterra da mamma italiana, il bimbo, dopo un arresto cardiaco improvviso lo scorso mese di settembre, era stato rianimato in un primo ospedale e poi trasferito presso la terapia intensiva del GOSH di Londra. Su richiesta della madre è stato organizzato il trasferimento in Italia, ...

Nazionale italiana - Mancini : “Al Bambino Gesù esperienza indimenticabile” : “Queste sono le esperienze più belle, indimenticabili. Siamo qui per portare un po’ di sollievo a questi bambini che vedono i loro idoli da vicino: è una giornata straordinaria, la Nazionale deve essere questo, perchè è di tutti gli italiani, dei tifosi e dei bambini”. Queste le parole del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini al termine della visita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. ...

La Nazionale italiana visita l’ospedale Bambino Gesù : “Venire qui il vostro gol più bello” [FOTO] : Tutta la Nazionale italiana guidata dal ct Roberto Mancini e dal presidente della Figc Gabriele Gravina è stata accolta da un bagno di folla durante la visita all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Poi gli azzurri dopo le foto e i selfie di rito, si sono suddivisi in gruppi per incontrare il maggior numero di bambini e ragazzi ricoverati, entrando nei diversi reparti dell’Ospedale. Alcuni giocatori (Bonucci, Verratti, Gollini e ...

Nazionale italiana - visita degli Azzurri al Bambino Gesù : Sono giorni di grande attesa per piccoli e grandi tifosi della Nazionale di calcio italiana ricoverati al Bambino Gesù: domani, giovedì 10 ottobre, gli Azzurri arriveranno in visita nella sede del Gianicolo. In occasione dei 150 anni dell’ospedale, la Federazione italiana Giuoco Calcio è scesa in campo al fianco dell’Ospedale con una serie di iniziative finalizzate a sostenere la realizzazione dell’Istituto dei Tumori e dei Trapianti. Al ...