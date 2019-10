Balotelli ci ricasca | dito medio ai tifosi dell’Inter FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il lupo perde il pelo ma non il vizio. CiMario, che non riesce per l’ennesima volta a resistere alle provocazioni. Ieri sera l’attaccante del Brescia ha giocato contro la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, l’Inter, ma i rapporti con la tifoseria nerazzurra non sono mai stati idilliaci. Anche per questo motivo, nella sfida del Rigamonti, il centravanti italiano è stato preso a lungo di mira dai supporters della squadra milanese. Cori molto offensivi rivolti nei suoi confronti, con il giocatore che ha reagito mostrando il. @FinallyMario mostra ilall’unica squadra che gli ha fatto vedere qualche trofeo. Piccolo, infinitamente piccolo. #BresciaInter #@Inter @BresciaOfficial pic.twitter.com/Lw2BDO8SZW — FRANCESCO RUSSO (@nerazzurro83) October 30, 2019 L'articolociai ...

