Autonomia | Sala | ' commissione tecnica passo necessario'

Autonomia - Sala : “Non può essere bandierina di un partito. Se non cambiamo ci faremo un gran male” : “L’Autonomia non può essere una bandierina di un partito, ma uno strumento di policy per agevolare un territorio che può trascinare verso l’alto in paese”. A dirlo è il sindaco di Milano Giuseppe Sala che oggi ha partecipato all’Assemblea Generale di Assolombarda al Teatro della Scala di Milano. “L’Autonomia però deve essere collegata a una riforma delle amministrazioni locali: se questo paese continuerà a immaginarsi nel futuro con 8mila ...