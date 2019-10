Autismo | ricerca Unime “Hot Topic 2019” al Congresso della Society for Neuroscience di

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Uno studio che coinvolge il prof. Antonio Persico, docente dell’Università di Messina, è stato selezionato come hot2019 e presentato alla stampa statunitense nel corso delAnnualefortenutosi nei giorni scorsi a Chicago. Lo studio selezionato tra i primi 100 su 14.000 abstract presentati verte sul p-cresolo acuto che induce comportamenti simili all’e attiva il turnoverdopamina in un modello animale di, i topi BTBR. Lamostra che l’esposizione al p-cresolo, un fattore ambientale che agisce su uno sfondo geneticamente predisposto, può indurre comportamenti simili all’nel topo. Queste anomalie comportamentali sono accompagnate da cambiamenti nei livelli del neurotrasmettitore dopamina, che si verificano nelle regioni cerebrali coinvolte in ansia, piacere e movimento. Il p-cresolo è un composto ...

