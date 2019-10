Aumentano le cause contro Bayer | Il diserbante causa il cancro

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Giorgia Baroncini Le citazioni in giudizio, in relazione all'erbicida con effetti cancerogeni, sono salite a circa 42.700 dalle 18.400 dello scorso lugliosommersa dalle: le richieste di danni nei confronti del colosso tedesco in relazione al Roundup, erbicida a base di glifosato con effetti cancerogeni, sono aumentate. Secondo una nota dell'azienda, le citazioni in giudizio sono salite a circa 42.700 allo scorso 11 ottobre, 24.300 in più rispetto alle 18.400 dello scorso luglio. "Questo significativo incremento è chiaramente dovuto alla spesa in pubblicità televisiva a favore delle, che si stima sia grosso modo raddoppiata nel terzo trimestre rispetto a tutto il primo semestre dell'anno", ha siegato. Come riporta il Messaggero, da quando è scoppiato il caso, gli studi legali americani stanno continuando a reclutare sempre più clienti. Fino ad oggi, ...

fainformazione : Sempre più giovani a rischio Alzheimer. Ecco le cause Aumentano i casi giovanili di Alzheimer. Infatti, nonostant… - fainfosalute : Sempre più giovani a rischio Alzheimer. Ecco le cause Aumentano i casi giovanili di Alzheimer. Infatti, nonostant… -