“Attenzione agli ottici che si sostituiscono agli oculisti” | l’allarme lanciato da AIMO

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Misurazione della vista a domicilio per bambini e addirittura neonati o per chi è impossibilitato ad uscire di casa, come anziani e disabili, con strumenti spacciati come ultra tecnologici e in grado di rilevare la giusta gradazione per i nuovi occhiali da acquistare, naturalmente nel negozio di riferimento, anche in presenza di gravi patologie dell’occhio. Il tutto gestito non da esperti oculisti, ma da titolari di centri, che addirittura si vantano di ‘scippare’ il lavoro ai medici postando sui social foto delle visite a domicilio. Succede a Roma, ma questo è solo un esempio dei tanti casi di abuso della professione oftalmologica che avvengono in tutta Italia. La denuncia arriva direttamente dall’Associazione Italiana dei Medici Oculisti, che per accendere i riflettori sul tema ha scritto una lettera al Nas di Roma, alla Federazione nazionale degli ...

matteosalvinimi : #Salvini: voglio cambiare da dentro questa Europa delle banche e della finanza. Serve più attenzione alla Sanità, a… - disinformatico : Viene rimproverato agli esperti di essere arroganti quando dicono ai non esperti 'attenzione, state facendo un erro… - LePatrioteRN75 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: voglio cambiare da dentro questa Europa delle banche e della finanza. Serve più attenzione alla Sanità, al L… -