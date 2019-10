ATP Parigi-Bercy | Tsitsipas vola agli ottavi | Fritz ko in due set

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Fabio Fognini è battuto in rimonta da Denis Shapovalov e dice addio alle ATP Finals di Londra : Nel secondo turno del Masters 1000 indoor di Parigi-Bercy Fabio Fognini è stato battuto in rimonta col punteggio di 3-6 6-3 6-3 dal canadese Denis Shapovalov in un’ora e 42 minuti di gioco. Subito in difficoltà i due tennisti sul proprio servizio, Shapovalov deve annullare quattro palle break nel secondo game e l’ultima la cancella con un ace di seconda, Fognini ne salva due nel game successivo. I break arrivano però sia nel quarto sia nel ...

ATP Parigi-Bercy : tutto facile per Zverev - Verdasco ko in meno di un’ora : Zverev asfalta Verdasco in due set: il tedesco vola agli ottavi del torneo ATP di Parigi-Bercy E’ un Alexander Zverev super quello che è sceso in campo questa sera per i sedicesimi del torneo ATP di Parigi-Bercy: il tennista tedesco, numero 6 del ranking mondiale, ha asfaltato in meno di un’ora il suo rivale spagnolo Verdasco, staccando dunque il pass per gli ottavi di finale. Zverev ha trionfato dopo 57 minuti di gioco col ...

ATP Parigi-Bercy - Medvedev eliminato al secondo turno : Chardy trionfa in rimonta : Medvedev crolla al secondo turno del torneo ATP di Parigi-Bercy: Chardy trionfa in rimonta e vola agli ottavi E’ Jeremy Chardy a volare al terzo turno del torneo ATP di Parigi-Bercy: il francese numero 65 del ranking maschile ha battuto in rimonta il russo Daniil Medvedev al Masters 1000 in corso sul veloce indoor con montepremi pari a 5.207.405 euro, in Francia. Il numero 4 del ranking ATP dopo essersi aggiudicato il primo set è ...

ATP Parigi-Bercy – Seppi fuori all’esordio : il tennista italiano eliminato da Albot : Andreas Seppi sconfitto all’esordio nel Masters 1000 di Parigi-Bercy: il tennista italiano eliminato in due set da Radu Albot Si conclude amaramente l’ultimo Masters 1000 dell’anno per Andreas Seppi. Il tennista italiano, eliminato nelle qualificazioni e ripescato come lucky loser dopo il forfait di Federer, è stato eliminato ai sedicesimi (primo turno saltato per bye) dal macedone Radu Albot. Seppi, attuale numero 74 al mondo, ha perso ...

ATP Parigi-Bercy - Khachanov si fa sorprendere da Struff : il tedesco stacca il pass per gli ottavi di finale : Il russo cede al tedesco in tre set, uscendo subito di scena nell’ultimo Masters 1000 della stagione Karel Kachanov esce subito di scena nel “Rolex Paris Masters“, ultimo Masters 1000 dell’anno dotato di un montepremi di 5.207.405 dollari, in corso di svolgimento sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il tennista russo, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, cede sorprendentemente a ...

ATP Parigi-Bercy – Federer non ci sarà : annunciato il forfait - Seppi al posto dello svizzero : Federer pensa solo alle ATP Finals: annunciato il forfait al torneo ATP di Parigi-Bercy Reduce dalla vittoria del torneo di casa, l’ATP di Basilea, Roger Federer ha deciso di saltare l’appuntamento di Parigi-Bercy. Il tennista svizzero rinuncia dunque al torneo ATP Masters 1000 francese per riposarsi in vista della ATP Finals, in programma a Londra a partire dal 10 novembre. “Devo risparmiarmi perché voglio giocare il più ...

Tennis - Matteo Berrettini e la corsa alle ATP Finals : si decide tutto a Parigi. Il tabellone dell’azzurro e dei suoi avversari : Matteo Berrettini ha incominciato la settimana più importante della sua giovane carriera, il 23enne è pronto per disputare il Masters 1000 di Parigi Bercy e insegue la qualificazione alle ATP Finals. Il romano occupa l’ottavo posto nella Race cioè la classifica che prende in considerazione i risultati ottenuti durante l’anno solare, al torneo di fine stagione partecipano esclusivamente i migliori otto Tennisti e l’azzurro sta ...

ATP Finals 2019 - Matteo Berrettini si qualifica se… Tutte le combinazioni - i rivali e gli incroci : cosa deve succedere a Parigi-Bercy : Matteo Berrettini attualmente è ottavo nella Race ATP, in piena corsa per uno degli ultimi due posti ancora a disposizione per le Finals che si giocheranno a metà novembre. Resta ormai solo il Masters 1000 di Parigi-Bercy da disputare, ma proprio per i 1000 punti in palio sono tanti ancora i tennisti in corsa. Ecco Tutte le combinazioni che premierebbero il romano. Berrettini va alle ATP Finals se… Vince a Parigi-Bercy Perde in finale a ...

Masters1000 Parigi-Bercy 2019 : il tabellone di Matteo Berrettini. Ultimo scoglio verso le ATP Finals - gli avversari dell’azzurro : Passa attraverso il torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy la possibilità di Matteo Berrettini di staccare il pass per le ATP Finals: il tennista romano, testa di serie numero 10, usufruirà di un bye al primo turno, poi si troverà di fronte il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev e la wild card transalpina, Jo-Wilfried Tsonga. Verosimilmente all’eventuale terzo turno l’azzurro dovrebbe ritrovarsi di fronte il russo Karen ...