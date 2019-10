Assomusica sul biglietto nominale dopo il concerto di Sting | “Un danno per spettatori ed

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)sulè categorica: è un. L'utilità della nuova normativa sui biglietti per i concerti con un pubblico superiore alle 5000 unità è ancora da provare. L'iniziativa per combattere il secondary ticketing sembra mostrare i primi segni di cedimento a partire da una cattiva organizzazione che ne rallenta di molto le operazioni. Con il termine secondary ticketing indichiamo il mercato secondario dei biglietti dei concerti ovvero la rivendita non autorizzata di ticket che prescinde i canali tradizionali di vendita e che spesso si serve di siti come Viagogo o Seatwave o simili che consentono, di fatto, il bagarinaggio online. Si tratta quindi di una sorta di bagarinaggio 2.0. Tali siti, nati con l'intento di favorire la rivendita dei biglietti tra fan ovvero tra utenti in possesso dei biglietti impossibilitati a recarsi agli spettacoli inizialmente ...

