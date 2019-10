Asili nido | spesa media da 303 euro a mese

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Un quinto. Per la precisione il 21,7%. Tanti sono i bambini italiani che hanno la possibilità di accedere a un asilo. Quindi parliamo di bimbi sotto i 3 anni di età. Lanazionale nasconde disparità notevoli, da regione a regione; e ancora una volta il Sud sprofonda, anche in questa classifica. I posti sono 320 mila, i bambini oltre 1,5 milioni L'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva è stato realizzato nell'ambito del progetto "Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino", finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Di sviluppato, però, non c’è il sistema di, fondamentali in una società dove uno dei pochissimi “welfare” per le famiglie sono ancora i cari vecchi nonni. In Italia i posti disponibili sono 320.296, divisi in 11.017(6.767 privati e 4.250 pubblici). La percentuale di copertura a livello nazionale - si legge ...

