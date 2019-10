Ascolti TV | Social Auditel 29 ottobre 2019 | Il Collegio record nel trending topic

Ascolti TV | Social Auditel 28 ottobre 2019 : Live non è la D’Urso primo trend anche di lunedì : Social Auditel 28 ottobre 2019: Non è la D'Urso funziona anche di lunedì, primo trend per tutta la serata Live – Non è la D’Urso funziona anche di lunedì. Il programma di Barbara D’Urso non perde lucidità sui Social in seguito allo spostamento nel palinsesto. L’hashtag ufficiale ...

Ascolti TV | Social Auditel 18 ottobre 2019 : Tale e Quale Show conquista il trending topic con il vincitore Agostino Penna - L’Isola di Pietro parte bene con più di 3.000 Tweet : Social Auditel 18 ottobre 2019: Tale e Quale Show programma più seguito nel trending topic, L'Isola di Pietro 3 buon riscontro, record Bake Off Italia Il vincitore della nona edizione di Tale e Quale ...

Ascolti TV | Social Auditel 16 ottobre 2019 : Amici Celebrities non ha rivali - Michelle Hunziker e Maria De Filippi alla conquista nel trending topic : Social Auditel 16 ottobre 2019: Amici Celebrities primo trend del mercoledì sera Senza tante sorprese, Amici Celebrities conquista la vetta del trending topic. L’hashtag ufficiale ...

Ascolti TV | Social Auditel 15 ottobre 2019 : Porta a Porta record con Renzi vs Salvini - raggiunti oltre 40.000 Tweet nel trending topic : Social Auditel 15 ottobre 2019: Porta a Porta primo trend con Matteo vs Matteo Numeri da capogiro per Porta a Porta in occasione del primo confronto televisivo della storia tra Salvini e Renzi. ...

Ascolti TV | Social Auditel 13 ottobre 2019 : Live – Non è la D’Urso doppia Che Tempo che Fa nel trending topic e vince la serata social : social Auditel 13 ottobre 2019: L'hashtag #Noneladurso fa il doppio di Tweet di #CTCF (Che Tempo che Fa) Live Non è la D’Urso è ancora una volta il programma più seguito sui social. Dalle 21.45 all’1.30 (inizio-fine puntata) è stato il primo trend di un programma tv e unica tendenza mondiale. ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 ottobre 2019 : Il finale di Rosy Abate 2 la serie piega Tale e Quale e Show nel trending topic : Auditel 11 ottobre 2019, Rosy Abate 2 raggiunge più di 15.000 Tweet nell'ultima puntata Rosy Abate 2 la serie chiude la stagione conquistando letteralmente in trending topic italiano. L’hashtag ...

Ascolti TV | Social Auditel 9 ottobre 2019 : Amici Celebrities in vetta con pochi rivali - Chi l’Ha Visto primo trend fino alle 23.30 : Social Auditel 9 ottobre 2019: Amici Celebrities versione Hunziker doppia le tendenze, Chi l'Ha Visto trend mondiale in vetta fino alle 23.30 Facilmente prevedibile il dominio Social di Amici ...

