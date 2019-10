Fonte : wired

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) (immagine:) Dal palco del meeting annuale delr Exploration Analysis Group arrivano alcunisui piani dellaper la. Stando al programma, la missionesi compirà completamente nel 2024, riportando l’essere umanosuperficie della. Ma per quanto tempo? E per far cosa? Vediamolo. Join us live from #LEAG2019 for a Virtual Panel Discussion tonight at 7:30 pm EDT. The panelists are Mr. Kurt Klaus (LPI), Dr. Debra Needham (Marshall), Dr. Sarah Noble (HQ) and Dr. Kris Zacny (Honeybee Robotics). https://t.co/w210BG4JMX — LPItoday (@LPItoday) October 29, 2019 Secondo quanto riferito da Ars Technica, a svelare qualcosa di più sui piani dellaper lasono stati gli scienziati John Connolly e Niki Werkheiser, che hanno spiegato le tappe del progetto e cosa differenzieràdal programma Apollo. Preparativi Una prima ...

MilanoCitExpo : Artemis, ecco tutti i dettagli del piano Nasa per tornare sulla Luna #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - artemis_poison : @flaviacru13 Ecco ??????? - Barcellonameteo : Ritorno sulla Luna: il simbolo scelto ha un volto di donna. Ecco il motivo: Il programma con il quale la Nasa inten… -