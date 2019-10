Ariana Grande | qui puoi ascoltare un assaggio delle canzoni della colonna sonora di

Ariana Grande potrebbe presto realizzare un live album e questa ne è la prova : Più chiaro di così! The post Ariana Grande potrebbe presto realizzare un live album e questa ne è la prova appeared first on News Mtv Italia.

Lizzo e Ariana Grande insieme nel remix di "Good As Hell" : BOOM

Ariana Grande ha rivelato che avrebbe dovuto realizzare "Bad To You" con Dua Lipa : ecco perché non è stato fatto : Leggi qui!

Ariana Grande ha duettato con Idina Menzel nella canzone di Natale "A Hand For Mrs. Claus" : Christmas is coming!

La canzone di Kylie Jenner per la figlia ha conquistato tutti - persino Ariana Grande : "Rise and shine"

Ariana Grande ha svelato la tracklist della colonna sonora di Charlie's Angels ed è ricca di sorprese : E di featuring!

Alessia Cara che canta "Bad Guy" come se fosse Ariana Grande - Cardi B (e molte altre) ti lascerà senza parole : WOW

Ariana Grande sbanca gli EMA : è l'artista con il maggior numero di nominations : Gli MTV Europe Music Awards si svolgeranno il 3 novembre a Siviglia e molti sono pronti a scommettere che Ariana Grande farà incetta di premi. La popstar americana è, infatti, l'artista con il maggior numero di nominations per l'edizione spagnola degli EMA. Ariana Grande è candidata al premio per "Best Artist", "Best Video" (per il video "Thank U, next"), "Best Sogn" (per il singolo "7Rings"), "Best Live", "Best Pop", "Biggest Fans" e "Best Us ...

MTV EMAs 2019 : in vetta Ariana Grande e Billie Eilish. Ecco tutte le nomination : MTV ha annunciato le nomination per gli "MTV EMAs 2019" che vedono in testa Ariana Grande con sette nomination tra cui "Best Artist" e "Best Video" per la sua hit virale "thank you, next", e per "Best Song" insieme a Shawn Mendes. Seguono, per la prima volta in nomination, Lil Nas X e Billie Eilish con sei nomination ciascuno e la star latino americana J Balvin con cinque nomination tra cui "Best Artist". Subito dietro, con quattro nomination ...

MTV EMA 2019 - le nomination : Ariana Grande in testa - seguita da Billie Eilish e Lil Nas X : V-O-T-A

Ariana Grande ha duettato con Kristin Chenoweth nella nuova canzone "You Don't Own Me" : Ascoltala qui!

Don't Call Me Angel Test : quanto conosci il singolo di Ariana Grande - Miley Cyrus e Lana Del Rey? : Mettiti alla prova

Ariana Grande : il suo cagnolino ha un'ugola d'oro come quella della cantante : LOL

Ariana Grande - Miley Cyrus e Lana Del Rey : è uscito il behind the scene del video di "Don't Call Me Angel" : Semplicemente fantastiche <3