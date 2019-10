Apple Tv+ | tutte le serie tv in arrivo il 1° novembre

See - la serie con Jason Mamoa dall’1 novembre su Apple TV+ : See, la serie post apocalittica con Jason Mamoa in arrivo su Apple TV+ dall’1 novembre. Trama, cast, trailer e info sulla serie. Dopo aver presentato For All Mankind, passiamo in rassegna uno degli altri titoli che saranno disponibili su Apple TV+ a partire dall’1 novembre, giorno del lancio in Italia del servizio streaming. Una delle novità che si porterà dietro il servizio streaming è una serie post apocalittica dal titolo See, che ...

For All Mankind - la storia alternativa dell’allunaggio dal 1 novembre su Apple TV+ : For All Mankind, la serie che racconta la storia alternativa dell’allunaggio, dove sono i Russi ad aver “vinto”. Trama, cast, trailer e info sulla serie. Il servizio streaming della cosiddetta “mela morsicata“, Apple Tv+, sta per arrivare in Italia. Il debutto è previsto per il primo novembre, debutto contestuale in circa 100 paesi, se per il prezzo potete visitare questo articolo, per i contenuti vi aiuteremo a ...

La serie See di Apple Tv+ non è Il Trono di Spade - Jason Momoa : “Dimenticate Khal Drogo” : Guardando il trailer, la serie See di Apple TV+ potrebbe avere elementi in comune con Il Trono di Spade, ma Jason Momoa ha assicurato che si tratta di due prodotti molto diversi. Nel suo nuovo show, l'attore interpreta Baba Voss, il leader di una tribù post-apocalittica. Quando un virus letale ha ucciso la maggior parte della popolazione, i pochi sopravvissuti cercano di adattarsi in un mondo in cui ognuno vive in assoluta cecità - tranne due ...

Tutto su Apple Tv+ : data di lancio - costi - dispositivi e serie tv disponibili : Manca pochissimo al lancio di Apple TV+ e della sua prima ondata di produzioni originali on demand. La piattaforma dell'azienda di Cupertino debutta il primo novembre, pronta a dar battaglia a Netflix e Amazon Prime Video con un catalogo a dir poco invidiabile e prezzi concorrenziali. Chiariamoci le idee sui costi, i dispositivi compatibili e le serie tv presenti in catalogo riepilogando tutte le informazioni a nostra disposizione. Quanto ...

Little Voice - annunciato il cast della serie di J.J. Abrams e Sara Bareilles per Apple Tv+ : Little Voice, la serie musicale di J.J. Abrams e Sara Bareilles annuncia il cast. La produzione è in corso a New York. Apple TV+ ha annunciato il cast della serie Little Voice, prodotta da J.J. Abrams con la cantante Sara Bareilles e Jessie Nelson. Il cast è composto maggiormente da attori emergenti come Brittany O’Grady (Star), Shalini Bathina, Sean Teale (The Gifted) e Calton Ryan (Homeland). Tra gli altri nomi coinvolti: Samrat ...

Lisey’s Story - Clive Owen nel cast della serie scritta da Stephen King per Apple TV+ : Lisey’s Story, Clive Owen sarà protagonista, insieme a Julianne Moore, della serie Apple TV+ prodotta e scritta da Stephen King. La strategia di produzione produzione di Apple TV+ sembra ormai chiara: serie tv con grande cast, costose, dal feel cinematografico, e soprattutto potenziali nuove hit globali. Lo deduciamo dai trailer che il servizio streaming ha rilasciato ultimamente in vista del debutto, anche in Italia, previsto l’1 ...

Svelato il trailer di Truth Be Told su Apple Tv+ - miniserie true crime per Aaron Paul e Octavia Spencer : Truth Be Told sarà su Apple TV+ dal 6 dicembre. Si tratta di una delle tante serie originali pronte a debuttare su questa nuova piattaforma, ennesimo competitor nella lotta al dominio dei servizi di streaming. La storia si articola in otto episodi e ruota attorno alla podcaster Poppy Parnell (Octavia Spencer), decisa a riaprire il caso di omicidio grazie al quale ha ottenuto fama e apprezzamento nazionali. Si ritrova così faccia a faccia con ...

Calendario Serie Tv in Italia 2019 : Truth Be Told da dicembre su Apple TV+ : Calendario Serie Tv in Italia 2019 Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISION Il Calendario Serie tv in Italia 2019 – La guida aggiornata alle Serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon e TIMVISION. Da Gennaio 2019 a dicembre 2019 ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Grey’s ...

Servant : la serie tv di M. Night Shyamalan dal 28 novembre su Apple TV+ : Apple Tv+ annuncia con un teaser la data di uscita di Servant, serie tv prodotta da M. Night Shyamalan. Importanti notizie durante il panel di Apple TV+ al New York Comic Con, finalmente Servant ha una data di uscita ufficiale: la serie thriller psicologica realizzata da M. Night Shyamalan sbarcherà su Apple TV+ il 28 novembre. Per la serie la piattaforma ha ordinato 10 episodi dalla durata di mezz’ora. Altre info clicca qui – Le serie tv ...

Apple Tv+ : Charlie Hunnam protagonista della serie tv Shantaram : Apple Tv+, Charlie Hunnam sarà il protagonista della nuova serie Shantaram, tratta da libro di Gregory David Roberts Forte del costo irrisorio, Apple lancerà il suo servizio streaming Apple TV+ a partire dal 1 novembre, in Italia e in altri 99 paesi, quindi la necessità di rimpolpare il catalogo si fa più pressante. Se in cantiere ci sono già svariati progetti, Apple ieri ne ha annunciato uno nuovo: si tratta della serie tv Shantaram, che si ...

Apple Tv+ - la sfida a Netflix/ In Italia dal 1 novembre : prezzo e serie disponibili : Apple Tv+, la nuova piattaforma streaming al via dal 1 novembre per combattere Netflix e Amazon Prime Video: prezzo e serie Tv disponibili

See - la serie tv di Apple Tv+ con Jason Momoa : Jason Momoa in versione selvaggia in una serie tv ci mancava tanto, ma sta per tornare. È lui, infatti, il protagonista di See , uno dei titoli più attesi delle produzioni inedite annunciate da Apple Tv+. Adesso che la piattaforma streaming ha rivelato i dettaglio del lancio, l’hype nei confronti di questa serie è alle stelle. Per fortuna, è già cominciato il conto alla rovescia – See è uno dei ...

See - la serie con Jason Momoa in arrivo su Apple Tv+ - : Niccolò Sandroni Jason Momoa è il protagonista di See, la nuova serie sci-fi di Apple TV+ in arrivo anche in Italia dal prossimo 1° novembre Dopo essere stato Aquaman e Khal Drogo ne Il Trono di Spade, Jason Momoa è il protagonista di See, la nuova serie tv targata Apple. Si avvicina sempre di più l’arrivo della piattaforma streaming di Apple. Stando al recente annuncio da parte del CEO Tim Cook il servizio sarà disponibile, anche in ...

Apple Tv+ è realtà : data di lancio - costi e dettagli su tutte le serie in arrivo : L'ingresso di Apple nel mondo dello streaming è stato annunciato in pompa magna il 25 marzo, e a meno di sei mesi di distanza si conoscono finalmente tutti i dettagli su Apple TV+ e la sua offerta. Il servizio debutterà in più di cento Paesi – Italia compresa – il primo novembre, sarà privo di pubblicità e permetterà di scaricare i contenuti per guardarli offline. Il costo mensile di 4,99$ è decisamente concorrenziale e punta a colpire fin dal ...