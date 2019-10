Apple I del 1976 | su eBay un esemplare da milioni di dollari

AirPods Pro sono i nuovi auricolari Apple con cancellazione attiva del rumore : Si chiamano AirPods Pro i nuovi auricolari true wireless targati Apple che si affiancheranno agli AirPods 2 annunciati di recente. La principale caratteristica dei nuovi arrivati è l’attesa cancellazione attiva del rumore. AirPods Pro saranno in consegna da mercoledì 30 ottobre al prezzo di 279 euro. Potranno usare i nuovi AirPods Pro tutti gli utenti di dispositivi Apple con sistema operativo iOS 13.2 o successivo, iPadOS 13.2 o ...

Apple - sono ufficiali gli AirPods Pro : nuovo design e cancellazione del rumore a 279 euro : Dopo i rumors dei giorni scorsi e senza alcun evento di presentazione, Apple ha ufficializzato i suoi nuovi auricolari AirPods Pro. La terza versione di quelle che di fatto sono le cuffie più vendute al mondo si aggiunge alla linea di AirPods esistenti (di prima e seconda generazione) e completa anche la gamma di prezzi: 279 euro per i Pro, 229 quelli con custodia di ricarica wireless e 179 il modello base. AirPods Pro sono già ordinabili ...

For All Mankind - la storia alternativa dell’allunaggio dal 1 novembre su Apple TV+ : For All Mankind, la serie che racconta la storia alternativa dell’allunaggio, dove sono i Russi ad aver “vinto”. Trama, cast, trailer e info sulla serie. Il servizio streaming della cosiddetta “mela morsicata“, Apple Tv+, sta per arrivare in Italia. Il debutto è previsto per il primo novembre, debutto contestuale in circa 100 paesi, se per il prezzo potete visitare questo articolo, per i contenuti vi aiuteremo a ...

Little Voice - annunciato il cast della serie di J.J. Abrams e Sara Bareilles per Apple Tv+ : Little Voice, la serie musicale di J.J. Abrams e Sara Bareilles annuncia il cast. La produzione è in corso a New York. Apple TV+ ha annunciato il cast della serie Little Voice, prodotta da J.J. Abrams con la cantante Sara Bareilles e Jessie Nelson. Il cast è composto maggiormente da attori emergenti come Brittany O’Grady (Star), Shalini Bathina, Sean Teale (The Gifted) e Calton Ryan (Homeland). Tra gli altri nomi coinvolti: Samrat ...

Sole 24 Ore : non solo Apple. A Napoli arrivano altri big dell’hi-tech : Non più solo Apple. Nel poco universitario di San Giovanni a Teduccio si preparano a sbarcare anche altre multinazionali. Ad esempio Leonardo, che avvierà proprio lì un centro di innovazione. Ma anche Oracle e Amazon, anche se per ora, scrive Il Sole 24 Ore, sono solo voci di trattative in corso. I primi ad inaugurare il Campus sono state le matricole della Facoltà di Ingegneria, poi è stata la volta della Apple Academy, nel 2016. I diplomati ...

Apple complice della censura e dell’oppressione cinese - di nuovo : Le aziende statunitensi in più occasioni hanno dimostrato di chinare il capo di fronte alla potenza del mercato cinese e le notizie di oggi non migliorano la situazione anzi, la peggiorano ulteriormente, soprattutto per Apple. Apple, una delle maggiori aziende tecnologiche statunitensi, per ingraziarsi il governo cinese ha nascosto le (Continua a leggere)L'articolo Apple complice della censura e dell’oppressione cinese, di nuovo è stato ...

Lisey’s Story - Clive Owen nel cast della serie scritta da Stephen King per Apple TV+ : Lisey’s Story, Clive Owen sarà protagonista, insieme a Julianne Moore, della serie Apple TV+ prodotta e scritta da Stephen King. La strategia di produzione produzione di Apple TV+ sembra ormai chiara: serie tv con grande cast, costose, dal feel cinematografico, e soprattutto potenziali nuove hit globali. Lo deduciamo dai trailer che il servizio streaming ha rilasciato ultimamente in vista del debutto, anche in Italia, previsto l’1 ...

Apple e le proteste di Hong Kong - cos’è rimasto del “Think different” : Da qualche mese migliaia di persone scendono quotidianamente in piazza a Hong Kong, per protestare contro i progetti cinesi di maggior controllo sulla città-Stato. Le manifestazioni sono andate avanti anche in questi giorni, sebbene l’attenzione si sia concentrate più che altro sugli effetti collaterali della protesta. Dopo che il general manager degli Houston Rockets, squadra di Nba, ha espresso in un tweet la sua solidarietà ai manifestanti, ...

Hong Kong - la Cina anche contro Apple : “La app Hkmap.live aiuta i ribelli”. E a Shanghai viene cancellato un evento per i fan della Nba : South Park, Nba, Tiffany. E ora anche Apple. La Cina mette nel mirino un’app disponibile sullo store di Cupertino anche ad Hong Kong: si chiama Hkmap.live che traccia l’attività della polizia, nel mezzo delle proteste pro-democrazia che da quattro mesi stanno scuotendo la città. contro Apple si è mobilitato il Quotidiano del Popolo, la ‘voce’ del Partito comunista cinese: “L’approvazione di Apple all’app ...

MacOS Catalina - Apple e il salto nel futuro del Mac : La versione 10.15 è l'update del sistema operativo per i computer di Apple più siginficativo degli ultimi anni, con novità sia funzionali che di sicurezza. Ed è sempre più integrato con iOS

La difficile sfida di Apple e Disney al regno dello streaming di Netflix e Amazon in Europa : Si fa presto a dire streaming. A mettere un +, un Max, un Play e dar vita a una piattaforma. Sono poi gli utenti che devono essere cercati.La sfida di AppleTV+, Disney+, HBO Max, Peacock (sicuramente NBCUniversal ha vinto per la voglia di differenziarsi nel nome) è ora quella di provare a contendere abbonati, sottoscrittori paganti in primo luogo a Netflix e un po' meno ad Amazon che, soprattutto in Europa, ha legato la propria piattaforma di ...

iPhone 12 - sono queste le prime immagini del nuovo smartphone Apple? : Il nuovo iPhone 11 Pro è in vendita da pochi giorni, ma cominciano già a trapelare le prime indiscrezioni sul suo successore, iPhone 12, destinato ad uscire nel settembre 2020. Secondo un report confezionato da Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più affermati quando si parla di Apple, la Mela starebbe pensando di prendere spunto dal vecchio iPhone 4 per progettare il nuovo telefono in arrivo il prossimo anno. Così, dopo aver ...

Apple riapre il ''cubo'' : lo store della Fifth Avenue : Dopo due anni di lavoro riapre i battenti lo storico negozio Apple della Fifth Avenue, a New York. La capsula in vetro di Manhattan, inaugurata 13 anni fa da Steve Jobs e oggi ripensata secondo il progetto di Foster and Partners, rivive secondo la logica dei nuovi store della...

Apple - Disney e la nuova “guerra” dello streaming : I pezzi della scacchiera sono quasi sistemati. Apple è pronta con la sua piattaforma, Apple tv+: la lancerà il primo novembre in tutto il mondo. E Disney, in Olanda, sta già facendo i primi test con Disney+. Manca ancora qualcuno, come Hbo Max, NBC e CBS; ma, più o meno, ci siamo. Netflix, per bocca