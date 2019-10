Aosta | artigiano in crisi economica si dà fuoco | è grave

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Si è datodavanti ai soccorritori che stavano tentando di dissuaderlo dai suoi intenti suicidi. È accaduto a Gressan, alle porte di, vicino al viadotto dell’autostrada A5. L’uomo, unedile di 42 anni in, è stato trasportato all’ospedale Parini dove si trova ricoverato in prognosi riservata a causa delle ustioni riportate. Leggere bruciature e una contusione, invece, per il comandante dei carabinieri della Compagnia di, che si è gettato sull’uomo nel tentativo di spegnere le fiamme. L’allarme dato dalla moglie Secondo quanto si apprende l’, residente in Valle d’, aveva fatto presente ai carabinieri il proprio disagio già alcuni giorni fa. Ai militari aveva raccontato dei suoi crediti non riscossi per alcune migliaia di euro, legati a dei lavori terminati ma che non gli erano ancora stati pagati. Questa mattina la moglie, non ...

